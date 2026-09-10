Υεμένη: Οι Χούθι προσπαθούν να καταλάβουν το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ στην Ερυθρά Θάλασσα

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ του υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμού και των Χούθι καθώς η Υεμένη φαίνεται να βυθίζεται ξανά στον πόλεμο, με φόντο την περιφερειακή ανάφλεξη.

Οι Χούθι έθεσαν σήμερα υπό τον έλεγχό τους το λιμάνι της πόλης Μούχα, δήλωσαν τρεις πηγές από την κυβέρνηση της Υεμένης στο Reuters, καθώς οι σιίτες αντάρτες που υποστηρίζονται από το Ιράν επιδιώκουν να ελέγξουν όλες τις περιοχές στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας και κατά συνέπεια το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ του υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμού και των Χούθι καθώς η Υεμένη φαίνεται να βυθίζεται ξανά στον πόλεμο, με φόντο την περιφερειακή ανάφλεξη.

Το 2022 ο συνασπισμός που υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης και οι Χούθι υπέγραψαν συμφωνία εκεχειρίας, χάρη στην οποία είχαν σταματήσει σε μεγάλο βαθμό οι εχθροπραξίες. Όμως πλέον φαίνεται ότι έχει πάψει να τηρείται η κατάπαυση του πυρός.

Το διαφαινόμενο, νέο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν απειλεί ακόμη περισσότερο τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό σε ενέργεια. Το Μπαμπ ελ Μάντεμπ (η Πύλη των Δακρύων) αποτελεί τη νότια έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας, ανάμεσα στην Υεμένη -στην Αραβική Χερσόνησο- και το Τζιμπουτί και την Ερυθραία -στις αφρικανικές ακτές-, γεγονός που το καθιστά σημαντικό στόχο για τους Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Υεμένης καθώς και μεγάλο μέρος του βορρά.

Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες οδούς για την εξαγωγή αργού πετρελαίου από τον Κόλπο προς τη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ ή του αγωγού SUMED στις ακτές της Αιγύπτου, αλλά και προϊόντων προς την Ασία.

Ο αποκλεισμός του στενού αυτού θα απομονώσει τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες του Κόλπου, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, και θα τους στερήσει τη βασική τους θαλάσσια οδό, μετά τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν.

Επιθέσεις σε σαουδαραβικές πόλεις

Οι Χούθι ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη ότι σαουδαραβικά πλήγματα είχαν στόχο τις επαρχίες αλ Τζάουφ, Μαρίμπ και Σαάντα της Υεμένης -οι οποίες συνορεύουν με το βασίλειο- καθώς και τις επαρχίες Τάιζ, στον νότο, και αλ Χοντέιντα, κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας. Η Χοντέιντα είναι μια περιοχή-προπύργιο των Χούθι που χρησιμεύει ως βάση για τις επιθέσεις τους κατά της ναυσιπλοΐας.

Σήμερα η αρχή Πολιτικής Προστασίας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε την άρση του συναγερμού, μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην επαρχία Χαμίς Μουσάιτ (νοτιοδυτικά), για τέταρτη φορά μέσα σε 24 ώρες, λόγω των πληγμάτων των Χούθι.

Ο κίνδυνος είχε παρέλθει, δήλωσαν αξιωματούχοι της Πολιτικής Προστασίας λίγο μετά τη λήξη του συναγερμού.

Στο μεταξύ τουλάχιστον 73 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τα πλήγματα των Χούθι εναντίον τεσσάρων πόλεων στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε την Τρίτη ο υπό το Ριάντ συνασπισμός.

Οι σιίτες αντάρτες επεσήμαναν ότι στοχοθέτησαν αεροπορική βάση στη Χάμις Μουσάιτ και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε κοντινές πόλεις, σε μια από τις σοβαρότερες επιθέσεις που έχει υποστεί η Σαουδική Αραβία μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Στο μεταξύ σήμερα οι σαουδαραβικές δυνάμεις εξαπέλυσαν περίπου 40 αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Υεμένης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων των Χούθι Saba.

«Η πολεμική αεροπορία του σαουδάραβα εχθρού διεξήγαγε περίπου 40 πλήγματα τις τελευταίες ώρες στις επαρχίες Τάιζ, Χοντέιντα, αλ Τζάουφ και Μαρίμπ», ανέφερε το Saba.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ