Αύξηση κερδών και μείωση πωλήσεων για τη Λουξ - Πού τίθεται ο πήχης της ανάπτυξης

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της αχαϊκής εταιρείας αναψυκτικών και χυμών Λουξ Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ. Οι στόχοι του 2026.

Στη διατήρηση της ηγετικής της θέσης στον κλάδο των αναψυκτικών, την αρτιότερη κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων αναγκών των πελατών, καθώς και στη διεύρυνση της παρουσίας της σε νέες αγορές και σε νέους κλάδους, τόσο μέσω της εξάπλωσης σε νέες γεωγραφικές αγορές όσο και μέσω της κυκλοφορίας νέων προϊόντων, συνοψίζεται το όραμα της αχαϊκής εταιρείας αναψυκτικών και χυμών Λουξ Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ.

Με «παρακαταθήκη» μια επιχειρηματική διαδρομή σχεδόν ογδόντα χρόνων, η Λουξ εκτιμά ότι η χρήση 2026 θα κινηθεί σε θετικό πλαίσιο για τον κλάδο των αναψυκτικών, με ενίσχυση της κατανάλωσης λόγω της αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας και της σταθεροποίησης της εγχώριας αγοράς.

Παρά, δε, τις πιέσεις που ασκούνται από το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και ενέργειας, η διοίκηση της εταιρείας λαμβάνει μέτρα για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και την προσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής.

Υψηλή ρευστότητα, μηδενικές δανειακές υποχρεώσεις

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2025 που καταχωρήθηκαν πριν από λίγες ώρες στο ΓΕΜΗ, η αχαϊκή Λουξ, παρά τη ρευστή κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική οικονομία, παρουσιάζει υψηλούς δείκτες ρευστότητας και σε συνδυασμό με τις μηδενικές δανειακές της υποχρεώσεις προς τραπεζικά ιδρύματα, έχει μία πρόσθετη ασφάλεια ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική και βιώσιμη, κερδίζοντας συνεχώς μερίδια αγοράς.

«Η Λουξ Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ ως απόρροια των ορθών επιλογών της διοίκησης και του σωστού σχεδιασμού του προγράμματος ανάπτυξης που ακολουθεί, αναμένεται να έχει ανοδική πορεία και να παραμείνει μια υγιής και εξελισσόμενη ελληνική εταιρεία», σημειώνεται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας.

Μείωση τζίρου, αύξηση κερδών

Ειδικότερα, για τη χρήση 2025, ο κύκλος εργασιών της Λουξ υποχώρησε στα 35,61 εκατ. ευρώ από 39,09 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας μείωση κατά 8,90%.

Αντίστοιχα, το μικτό κέρδος της εταιρείας παρουσίασε μείωση της τάξεως του 5,35%, στα επίπεδα των 20,46 εκατ. ευρώ από 21,62 εκατ. ευρώ το 2024.

Στον αντίποδα, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 6,42 εκατ. ευρώ από 5,50 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα επίπεδα των 4,51 εκατ. ευρώ από 3,73 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

Τέλος, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 3,43 εκατ. ευρώ στη χρήση 2025, από 2,79 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024.

Έρευνα και ανάπτυξη

Η εταιρεία παρακολουθεί και αξιολογεί συστηματικά τις τάσεις της αγοράς, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών, με στόχο τον εντοπισμό νέων ευκαιριών ανάπτυξης.

Παράλληλα, πραγματοποιεί δοκιμές και αξιολογήσεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, καθώς και για τη βελτίωση και εξέλιξη των υφιστάμενων προϊόντων, με έμφαση στην ποιότητα, τη λειτουργικότητα και την ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών και της αγοράς.

Η συμμετοχή στη Δίρφυς

Υπενθυμίζεται εδώ ότι τον Νοέμβριο του 2021 η αχαϊκή εταιρεία απέκτησε το 42,34% των μετοχών της εταιρείας εμφιάλωσης νερού Δίρφυς έναντι 1,2 εκατ. ευρώ, μέσα από διαδικασία πλειστηριασμού.

Όπως έχει πολλές φορές δηλώσει η διοίκηση της Λουξ, η ανάπτυξη και ισχυροποίηση της θέση της Δίρφυς στην αγορά αποτελεί βασική της προτεραιότητα.

Μια ιστορία 76 χρόνων

Η Λουξ Μαρλαφέκας Α.Β.Ε.Ε ιδρύθηκε το 1950 με τη μορφή προσωπικής επιχείρησης υπό την επωνυμία Παναγιώτης Μαρλαφέκας με έδρα την Πάτρα και σκοπό, μεταξύ άλλων, την εμπορία αναψυκτικών και χυμών. Η τελευταία της μεταβολή έγινε το 1997.

Σήμερα διαθέτει τρεις ιδιόκτητες υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής, εμφιάλωσης και διανομής, καθώς και γραφεία στην Αθήνα, όπου έχει μεταφερθεί η έδρα από τις 24 Ιανουαρίου 2020. Η πρώτη μονάδα είναι το εργοστάσιο παραγωγής στο Κεφαλόβρυσο, η δεύτερη το κέντρο διανομής που βρίσκεται στη δημοτική κοινότητα Σαραβαλίου Πατρέων και η τρίτη μονάδα είναι οι εγκαταστάσεις παραγωγής συσκευασιών, τύπου PET, στο Αίγιο.

Επίσης, το 2008, η εταιρεία δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο κέντρο logistics στο Κορωπί Αττικής, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς και του χρόνου παράδοσης.

Η εταιρεία εμπορεύεται πολλά διαφορετικά είδη αναψυκτικών (πορτοκαλάδα με ανθρακικό, πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό, πορτοκαλάδα free, λεμονάδα, Cola Λουξ, βυσσινάδα, Λουξ mix, γκαζόζα, σόδα και τόνικ), αρκετά είδη αναψυκτικών plus n’ light και παγωμένο τσάι, καθώς και χυμούς.

Το δίκτυο της εταιρείας υποστηρίζεται από 450 και πλέον αντιπροσώπους σε όλη τη χώρα, ενώ η δραστηριότητα της Λουξ έχει ξεπεράσει τα εγχώρια γεωγραφικά όρια, μέσω των συνεργατών της και η εταιρεία έχει εμφανίσει σημαντική ανάπτυξη εξαγωγών.