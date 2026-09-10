Πακιστάν: «Δεν γίνονται συζητήσεις για ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον των Χούθι»

Το Πακιστάν ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν υπάρχουν συζητήσεις στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μέκκας προκειμένου το Ισλαμαμπάντ να αναλάβει στρατιωτική δράση σε απάντηση στις επιθέσεις που εξαπολύουν οι σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Το Πακιστάν ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν υπάρχουν συζητήσεις στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μέκκας προκειμένου το Ισλαμαμπάντ να αναλάβει στρατιωτική δράση σε απάντηση στις επιθέσεις που εξαπολύουν οι σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Παρά ταύτα το Ισλαμαμπάντ πρόσθεσε ότι θα «ενεργήσει» όταν «έρθει η ώρα».

Ο εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών έδωσε την απάντηση αυτή όταν ρωτήθηκε πώς το Ισλαμαμπάντ σκοπεύει να τηρήσει τις υποχρεώσεις του βάσει της Συμφωνίας Κοινής Άμυνας, την οποία υπέγραψε τον Αύγουστο με την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία.

Η συμφωνία αυτή προβλέπει ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

«Δεν συζητιέται κάτι τέτοιο τώρα (…). Όταν έρθει η ώρα, θα ενεργήσουμε βάσει της συμφωνίας», διαβεβαίωσε ο Σαζάντ Χάιντερ Χαν, προσθέτοντας ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια να ενταχθούν και άλλες χώρες στη Συμφωνία της Μέκκας.

Τα σχόλια αυτά του εκπροσώπου του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών έγιναν την ώρα που τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ του υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμού και των Χούθι καθώς η Υεμένη φαίνεται να βυθίζεται ξανά στον πόλεμο, με φόντο την περιφερειακή ανάφλεξη.

Το 2022 ο συνασπισμός που υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης και οι Χούθι υπέγραψαν συμφωνία εκεχειρίας, χάρη στην οποία είχαν σταματήσει σε μεγάλο βαθμό οι εχθροπραξίες. Όμως πλέον φαίνεται ότι έχει πάψει να τηρείται η κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ