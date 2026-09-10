Meta: Πώς γίνεται να χάνεις 18 δισ. δολάρια και... να κερδίζεις;

Με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό που πέτυχε η Meta, βγήκε νικήτρια καθώς απέφυγε την καταδίκη, το δεδικασμένο και την υποχρέωση να αλλάξει τον εθιστικό αλγόριθμο.

Με τη φράση «πώς γίνεται να χάσεις 18 δισ. δολάρια και παρόλα αυτά να έχεις κερδίσει» το ιστορικό περιοδικό των ΗΠΑ «The Antlantic» σχολιάζει το αποτέλεσμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού της Meta (της μητρικής εταιρείας των Facebook και Instagram), η οποία κατάφερε να αποφύγει τα χειρότερα καταβάλλοντας ως αποζημίωση ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, που ωστόσο παραμένει ασύγκριτα μικρότερο από τα δυσθεώρητα κέρδη της.

Μπορεί τα 18 δισ. δολάρια που καλείται να πληρώσει η Meta να μοιάζουν με «το πρόστιμο του αιώνα», αλλά στην πραγματικότητα η εταιρία βγήκε ξεκάθαρα κερδισμένη από τον συμβιβασμό, καθώς απέφυγε την καταδίκη της (και μάλιστα σε μια μαζική προσφυγή 47 Πολιτειών των ΗΠΑ), δεν παραδέχτηκε καμία ενοχή, γλύτωσε από το δεδικασμένο (το δικαστικό προηγούμενο) που διαφεντεύει τη αμερικανική νομολογία, καθώς στις ΗΠΑ οι δικαστικές αποφάσεις δεν επιλύουν απλώς μια συγκεκριμένη διαφορά, αλλά αποτελούν δεσμευτικό κανόνα για μελλοντικές παρόμοιες υποθέσεις. Επιπλέον, στη Meta δεν της επιβλήθηκε η υποχρέωση να αλλάξει τον εθιστικό της αλγόριθμο.

Με αέρα νικητή, η Meta μάς συστήνει τη νέα AI πλατφόρμα Muse

Με τον αέρα του νικητή λοιπόν, και όχι του ηττημένου, η Meta παρουσίασε νωρίτερα σήμερα τη νέα της πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης με το όνομα Muse (Μούσα). Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ παρουσίασε ο ίδιος τον νέο AI πράκτορα «Meta Muse» που εκτελεί αυτόνομα αγορές, στέλνει emails και οργανώνει ταξίδια, εκπροσωπώντας τον χρήστη του. Το πλήρες πλάνο της Meta περιλαμβάνει ακόμα και την έκδοση ειδικής ψηφιακής κάρτας μιας χρήσης για την πληρωμή εισιτηρίων, διαμονής κλπ.

Διπλό το όφελος από τον συμβιβασμό

Η Meta που γυρίζει σελίδα κάνοντας το νέο της βήμα δεν έχει κανένα λόγο να βρίσκεται στη θέση του «χαμένου», καθώς αυτό που ήθελε να αποφύγει το πέτυχε και μάλιστα εις διπλούν: Πρωτίστως απέφυγε την καταδίκη σε μαζική προσφυγή 47 πολιτειών των ΗΠΑ και το δικαστικό προηγούμενο (το περίφημο δεδικασμένο). Προχωρώντας στο περιεχόμενο του εξωδικαστικού συμβιβασμού, η Meta καλείται μεν να πληρώσει 18 δισ. δολάρια στις 47 Πολιτείες, προκειμένου να προβούν σε λήψη μέτρων για την προστασία των ανηλίκων, ωστόσο το 30% αυτού του ποσού σχετίζεται άμεσα με την λήψη ανάλογων μέτρων από τις πλατφόρμες TikTok και YouTube, άρα συνδέεται με άλλες προϋποθέσεις.

Ποιες υποχρεώσεις επισύρει ο συμβιβασμός - Τι ισχύει για τον αλγόριθμο

Αναφορικά τώρα με τις υποχρεώσεις, που επισύρει αυτός ο συμβιβασμός, η Meta δεν υποχρεώνεται να αλλάξει τον εθιστικό της αλγόριθμο, πράγμα που από μόνο το ισοδυναμεί με μια επιπλέον νίκη. Ωστόσο, υποχρεώνεται να προβεί σε λήψη ορισμένων μέτρων, τα οποία όμως προϋποθέτουν τη γονική συναίνεση. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την προεπιλογή οι ανήλικοι να ξοδεύουν έως 2 ώρες την ημέρα στις πλατφόρμες Facebook και Instagram, τον περιορισμό των ενημερώσεων και ειδοποιήσεων κατά τις ώρες του σχολείου, τον αποκλεισμό της πρόσβασης για τους ανήλικους από τις 12.00 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6.00 το πρωί και την απόκρυψη των likes. Επιπλέον, αυστηροποιείται η διαδικασία επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών.

Ο βασικός στόχος της Meta από την 18η Αυγούστου 2026 που ξεκίνησε η πολύκροτη δίκη στις ΗΠΑ ήταν να μην τελεσιδικήσει ποτέ αυτή η υπόθεση και να μην οδηγηθεί ο τεχνολογικός κολοσσός σε καταδίκη-γιατί όλες οι επόμενες παρόμοιες δικαστικές αποφάσεις θα στηρίζονταν σε αυτή την απόφαση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομολογία των ΗΠΑ (το λεγόμενο case law).

Ποιες μικρής εμβέλειας δίκες είχαν προηγηθεί

Για αυτό και στις 26 Αυγούστου του 2026, η Meta κατέληξε στον περίφημο εξωδικαστικό συμβιβασμό αποφεύγοντας μια τόσο μαζική καταδίκη. Βέβαια είχαν προηγηθεί πολύ μικρότερης εμβέλειας καταδίκες για τη Meta, μετά από προσφυγές μεμονωμένων πολιτειών ή μεμονωμένων ατόμων όπως, η υπόθεση του Νέου Μεξικού το περασμένο Μάρτιο, η υπόθεση του Τέξας (που κατέληξε σε συμβιβασμό με την πληρωμή προστίμου ύψους 1 δισ. δολαρίων) και η υπόθεση της 19χρονης κοπέλας από την Καλιφόρνια που εθίστηκε στον αλγόριθμο από την ηλικία των 10 ετών, μήνυσε την Meta και κέρδισε αποζημίωση 6 εκατ. δολαρίων. Φυσικά αυτό το ποσό ισοδυναμεί με ψίχουλα για τον τεχνολογικό κολοσσό, ενώ είναι σε εξέλιξη και μια άλλη προσφυγή, της Πολιτείας της Φλόριντα.