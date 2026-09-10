Volkswagen: Στα 16 δισ. ευρώ το «μαχαίρι» από τις περικοπές και το κλείσιμο εργοστασίων

Το σχέδιο περιλαμβάνει τη διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων για τέσσερα γερμανικά εργοστάσια και μια μείωση περίπου 50.000 επιπλέον θέσεων εργασίας.

Η Volkswagen αναμένεται να προχωρήσει στο μεγαλύτερο σχέδιο αναδιάρθρωσης στην ιστορία της, με τον κολοσσό του κλάδου να εκτιμά ότι το συνολικό κόστος των περικοπών θέσεων εργασίας και των πιθανών κλεισιμάτων εργοστασίων, θα αγγίξει περίπου 16 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο μία πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, η μεγαλύτερη στην Ευρώπη προχωρά στην αναδιάρθρωση ορόσημο, επικαλούμενη μια υπαρξιακή μάχη ενάντια στον ανταγωνισμό από την Κίνα, τους αυστηρούς δασμούς και την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τη διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων για τέσσερα γερμανικά εργοστάσια που τελικά θα σταματήσουν την παραγωγή κατά την επόμενη δεκαετία και μια μείωση περίπου 50.000 επιπλέον θέσεων εργασίας.

Eκπρόσωπος της Volkswagen αρνήθηκε να σχολιάσει το κόστος, το οποίο αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel.

Η αυτοκινητοβιομηχανία σχεδιάζει να διαθέσει έως και 10 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030 για την κατάργηση περίπου 60.000 θέσεων εργασίας, ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι αυτά τα κεφάλαια θα καλύπτουν μέτρα όπως συνταξιοδοτικά προγράμματα και πακέτα αποζημίωσης.

Η Volkswagen σχεδιάζει επίσης να διαθέσει περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ για την πιθανή διακοπή της παραγωγής οχημάτων σε αυτά τα τέσσερα εργοστάσια, ανέφερε το Spiegel. Το μέλλον των εργοστασίων βρίσκεται υπό εξέταση, ωστόσο δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση.