Οι δισεκατομμυριούχοι πίσω από τη Lego αυξάνουν τις επενδύσεις στην ανακύκλωση πλαστικών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει προθεσμία έως το 2030, ώστε όλες οι συσκευασίες να είναι ανακυκλώσιμες.

Το επενδυτικό ταμείο που διαχειρίζεται την περιουσία των Δανών δισεκατομμυριούχων που βρίσκονται πίσω από τη Lego, σκοπεύει να προχωρήσει σε σημαντική αύξηση στις επενδύσεις στις τεχνολογίες ανακύκλωσης πλαστικών καθώς η Ευρώπη ετοιμάζεται να εφαρμόσει πολύ αυστηρότερους κανόνες ανακύκλωσης.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο κλάδος κλιματικών λύσεων της Kirkbi A/S σχεδιάζει να διπλασιάσει το μέγεθος του χαρτοφυλακίου της, αξίας 1,6 δισ. δολαρίων, τα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ η ανακύκλωση πλαστικών θα αποτελέσει «έναν τομέα στον οποίο σκοπεύουμε να επενδύσουμε σημαντικά», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Ανουπάμ Μπαργκάβα, διευθύνων σύμβουλος της Kirkbi Climate.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει προθεσμία έως το 2030, ώστε όλες οι συσκευασίες να είναι ανακυκλώσιμες. Η απαίτηση αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συνόλου μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και των αποβλήτων στην ΕΕ.

Οι νέοι κανόνες «θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη επενδυτών όπως εμάς ότι η αγορά θα ωριμάσει τελικά», δήλωσε ο Μπαργκάβα. «Μπορούμε να εμπλακούμε γνωρίζοντας ότι οι οικονομικοί μηχανισμοί της αγοράς δεν λειτουργούν σήμερα, αλλά αν δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να λειτουργήσουν ποτέ, τότε αυτό είναι πολύ δύσκολο».

Κάθε χρόνο, παράγονται περίπου 35 κιλά απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών ανά άτομο, τα περισσότερα από τα οποία παράγονται από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΕ.

Ωστόσο, ο τομέας της ανακύκλωσης ως επιχειρηματικός κλάδος έχει παραμείνει για καιρό στάσιμος, λόγω του συνδυασμού χαμηλών επενδύσεων και των επίμονα ανταγωνιστικών τιμών των πετροχημικών, που έχουν καταστήσει το παρθένο πλαστικό φθηνότερο από το ανακυκλωμένο.