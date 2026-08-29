Ο συμβιβασμός των 18 δισ. δολαρίων της Meta προειδοποιεί TikTok και YouTube – Ποιος παίρνει σειρά;

Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας Ρομπ Μπόντα ξεκαθάρισε ότι ο συμβιβασμός με τη Meta δεν σημαίνει το τέλος της προσπάθειας των αμερικανικών αρχών.

Μετά τη Meta, η πίεση για αυστηρότερους κανόνες προστασίας των ανηλίκων μεταφέρεται πλέον στο TikTok, το YouTube και το Snapchat, καθώς οι αμερικανικές αρχές επιδιώκουν να επεκτείνουν σε ολόκληρο τον κλάδο τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο όμιλος του Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Η Meta κατέληξε σε συμβιβασμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες, βάζοντας τέλος στη δίκη στην Καλιφόρνια, στην οποία κατηγορούνταν ότι παραπλάνησε το κοινό σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν το Instagram και το Facebook για τους νεότερους χρήστες.

Η συμφωνία προβλέπει ποσό έως 18 δισ. δολάρια, αλλά και σημαντικές αλλαγές για τους χρήστες κάτω των 18 ετών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ημερήσιο όριο χρήσης δύο ωρών, το οποίο θα μπορεί να παρακάμπτεται μόνο από γονέα, απενεργοποίηση ακραίων φίλτρων μακιγιάζ και αισθητικής χειρουργικής, αυστηρότερη επαλήθευση ηλικίας και λειτουργία νυχτερινού περιορισμού.

Ωστόσο, η Meta θα καταβάλει άμεσα μόνο το 70% του διακανονισμού, περίπου 12,7 δισ. δολάρια σε βάθος δεκαετίας. Τα υπόλοιπα 5,3 δισ. δολάρια συνδέονται με την προϋπόθεση ότι το TikTok και το YouTube της Alphabet θα προχωρήσουν σε αντίστοιχες αλλαγές για την προστασία των ανηλίκων.

Στο στόχαστρο TikTok, YouTube και Snap

Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας Ρομπ Μπόντα ξεκαθάρισε ότι ο συμβιβασμός με τη Meta δεν σημαίνει το τέλος της προσπάθειας των αμερικανικών αρχών. Αντίθετα, προανήγγειλε συνέχιση της πίεσης προς τις μεγαλύτερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται λύση σε επίπεδο ολόκληρου του κλάδου.

Η Καλιφόρνια βρίσκεται ήδη σε δικαστική διαμάχη με το TikTok και επιδιώκει να το οδηγήσει στην υιοθέτηση αντίστοιχων δεσμεύσεων με εκείνες της Meta. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Μπόντα, βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με τη Snap, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον να προσέλθει σε συζητήσεις και το YouTube.

Η υπόθεση εναντίον του TikTok ξεκίνησε το 2024 από συμμαχία πολιτειών, οι οποίες κατηγορούν την πλατφόρμα ότι χρησιμοποιεί εθιστικά χαρακτηριστικά με στόχο τη μεγιστοποίηση του χρόνου που περνούν σε αυτή οι νεότεροι χρήστες. Η δικαστική διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη.

Η πίεση προς τις πλατφόρμες έχει ενταθεί συνολικά μέσα στο 2026, καθώς κυβερνήσεις σε διάφορες χώρες εξετάζουν περιορισμούς στη χρήση των social media από εφήβους, ενώ οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου βρίσκονται αντιμέτωπες με σειρά αγωγών στις ΗΠΑ.

Νωρίτερα φέτος, Meta και YouTube ηττήθηκαν σε δίκη στο Λος Άντζελες σχετικά με τον εθιστικό χαρακτήρα λειτουργιών όπως το autoplay και το infinite scrolling. Η Meta βρέθηκε επίσης αντιμέτωπη με ξεχωριστή υπόθεση στο Νέο Μεξικό, όπου δικαστήριο έκρινε ότι παραβίασε τους πολιτειακούς κανόνες για την ασφάλεια των παιδιών και της επέβαλε πρόστιμα άνω των 900 εκατ. δολαρίων.

Το ερώτημα πλέον είναι εάν TikTok, YouTube και Snap θα επιλέξουν να προσαρμόσουν οικειοθελώς τις πλατφόρμες τους ή θα ακολουθήσουν τον δρόμο της δικαστικής σύγκρουσης, καθώς οι αμερικανικές αρχές δείχνουν ότι θέλουν οι νέοι κανόνες που συμφωνήθηκαν με τη Meta να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη βιομηχανία.