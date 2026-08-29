Τσίπρας στη ΔΕΘ: Ένα ολιστικό σχέδιο σύγκλισης σε όλα τα επίπεδα με την Ευρώπη

Σύμφωνα με στελέχη του κόμματος «Φυσικά θα υπάρχει κριτική στην 7ετή διακυβέρνηση της Ν.Δ. που θα επικεντρωθεί στις μεγάλες ανισότητες που γεννά η πολιτική της, τη διαφθορά, την απόκλιση από την Ευρώπη».

Το σχέδιο του για την προοδευτική διακυβέρνηση, προσανατολισμένο στην ανάπτυξη όχι μόνο των αριθμών, αλλά των ανθρώπων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, με συγκεκριμένους στόχους και άξονες υλοποίησης, θα αναπτύξει στην παρουσία του στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ Αλέξης Τσίπρας.

Σύμφωνα με στελέχη του κόμματος «Φυσικά θα υπάρχει κριτική στην 7ετή διακυβέρνηση της Ν.Δ. που θα επικεντρωθεί στις μεγάλες ανισότητες που γεννά η πολιτική της, τη διαφθορά, την απόκλιση από την Ευρώπη».

Ο κ. Τσίπρας θα αναφερθεί, επίσης, σε συγκεκριμένα αρνητικά ρεκόρ της κυβέρνησης με βάση τα στοιχεία της Eurostat και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα, στο ότι «το κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης είναι στο 68% του μέσου όρου της ΕΕ, το 27,5% του πληθυσμού είναι σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού όταν ο κοινοτικός μέσος όρος είναι στο 20%, ενώ το 36% του διαθέσιμου εισοδήματος πηγαίνει στην στέγη όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι μόλις 19%» .

Όπως ανέφερε και στην σύσκεψη των τομεαρχών του «η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να εμφανίζεται ως λύση στις συνέπειες της δικής της διακυβέρνησης».

Σύμφωνα πάντα με την Αμαλίας, ο Αλέξης Τσίπρας «Θα θέσει ως βασικό εθνικό στόχο την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη, όχι μόνο στο κατά κεφαλήν εισόδημα, αλλά και στην παραγωγικότητα, στις αμοιβές, στο κράτος δικαίου, στη δημόσια υγεία και παιδεία, στη στέγη, στην ανθεκτικότητα, στην αξιοπρέπεια της καθημερινής ζωής».

Ο στόχος αυτός θα υλοποιηθεί με βάση τρεις πυλώνες: α) Νέα παραγωγική βάση, επενδύσεις, τεχνολογία και εξωστρέφεια, β) Δίκαιοι φόροι, ευκαιρίες για τη νέα γενιά και μόνιμη ανακατανομή, γ) χαμηλότερο κόστος ζωής και δημόσια αγαθά που λειτουργούν.

Κύρια δέσμευση του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. θα είναι «μια Ελλάδα που ανακάμπτει πραγματικά, όπου η ανάπτυξη δεν θα μετριέται μόνο με τον τζίρο της κατανάλωσης, τις τιμές των ακινήτων και την εποχική επίδοση του τουρισμού, αλλά θα επενδύει, θα παράγει, θα εξάγει και θα καινοτομεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ