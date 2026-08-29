Η Τουρκία χάνει το πλεονέκτημα των φθηνών διακοπών

Η Τουρκία έχτισε επί χρόνια σημαντικό μέρος της τουριστικής της επιτυχίας στη φήμη ενός προσιτού μεσογειακού προορισμού. Ωστόσο, αυτό το πλεονέκτημα αρχίζει να εξασθενεί.

Η Τουρκία έχτισε επί χρόνια σημαντικό μέρος της τουριστικής της επιτυχίας στη φήμη ενός προσιτού μεσογειακού προορισμού. Ωστόσο, αυτό το πλεονέκτημα αρχίζει να εξασθενεί, καθώς η άνοδος των τιμών απομακρύνει ξένους επισκέπτες και στρέφει ακόμη και τους ίδιους τους Τούρκους σε φθηνότερες διακοπές στο εξωτερικό, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός ζευγαριού Βρετανών που έχει επισκεφθεί την Τουρκία με τα παιδιά του πέντε φορές από το 2021. Φέτος διαπίστωσε «τεράστια» διαφορά στις τιμές: μια 15λεπτη βόλτα με jet ski κόστιζε 90 λίρες, από μόλις 20 λίρες έναν χρόνο νωρίτερα.

Μία από τις αιτίες βρίσκεται στη συναλλαγματική πολιτική της Άγκυρας, καθώς η λίρα υποτιμάται με βραδύτερο ρυθμό από τον πληθωρισμό. Η πολιτική αποσκοπεί στον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων, καθιστά όμως τη χώρα ακριβότερη για όσους φτάνουν με ξένο νόμισμα. Πρόσθετη πίεση ασκεί η γεωπολιτική αβεβαιότητα λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Οι συνέπειες αποτυπώνονται στις αφίξεις, οι οποίες μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 3,6% τον Μάιο, 4% τον Ιούνιο και 0,3% τον Ιούλιο. Ειδικά οι Βρετανοί τουρίστες, που αποτελούν την τρίτη μεγαλύτερη αγορά για την Τουρκία, μειώθηκαν κατά 11% τον Ιούλιο. Ταξιδιωτικές εταιρείες βλέπουν μέρος της ζήτησης να μετακινείται προς οικονομικότερους προορισμούς, όπως η Σλοβενία, το Μαυροβούνιο και η Τυνησία.

Την ίδια ώρα, περισσότεροι Τούρκοι αναζητούν διακοπές στο εξωτερικό, ακόμη και στη γειτονική Ελλάδα, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις τους κοστίζουν λιγότερο από τις διακοπές εντός της χώρας. Το 2025, μάλιστα, τα εγχώρια ταξίδια αναψυχής μειώθηκαν για πρώτη φορά μετά την πανδημία.

Παρά τη μείωση των ξένων επισκεπτών, τα τουριστικά έσοδα δεν έχουν υποχωρήσει μέχρι στιγμής, καθώς όσοι ταξιδεύουν στην Τουρκία φαίνεται ότι ξοδεύουν περισσότερα. Ο τουρισμός αντιστοιχούσε στο 4,1% του ΑΕΠ το 2025 και αποτελεί κρίσιμη πηγή συναλλάγματος για τη στήριξη του εξωτερικού ισοζυγίου και της λίρας.

Για τις τουριστικές επιχειρήσεις, ωστόσο, το βασικό πρόβλημα είναι πλέον τα περιθώρια κέρδους. Το αυξανόμενο κόστος και η συναλλαγματική πολιτική ασκούν πίεση, ενώ ο πόλεμος με το Ιράν ξέσπασε στην κορύφωση των early bookings. Έτσι, η φετινή σεζόν ξεκίνησε δύσκολα, με την κίνηση να ανακάμπτει ουσιαστικά μόλις τον Ιούλιο