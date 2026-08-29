myAGRO: Τι αλλάζει στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026 – Οι απλουστεύσεις για τους παραγωγούς

Οι αλλαγές αφορούν μεταξύ άλλων τις εξουσιοδοτήσεις, τα μισθωτήρια, τους IBAN και τα ΚΑΕΚ, ενώ καταργούνται δύο εκτυπώσεις που μέχρι σήμερα απαιτούσαν πρόσθετες διαδικασίες από τους παραγωγούς.

Σε νέες απλουστεύσεις στη διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 μέσω του myAGRO προχωρά η ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), επιχειρώντας να αντιμετωπίσει προβλήματα και ερωτήματα που έχουν προκύψει κατά την υποβολή των αιτήσεων.

Οι αλλαγές αφορούν μεταξύ άλλων τις εξουσιοδοτήσεις, τα μισθωτήρια, τους IBAN και τα ΚΑΕΚ, ενώ καταργούνται δύο εκτυπώσεις που μέχρι σήμερα απαιτούσαν πρόσθετες διαδικασίες από τους παραγωγούς.

Ειδικότερα, όλοι οι εξουσιοδοτούμενοι φορείς έχουν πρόσβαση στις αιτήσεις που υποβάλλονται, ενώ προβλέπεται πλέον και δυνατότητα μαζικής αποδοχής εξουσιοδοτήσεων από παραγωγούς. Παράλληλα, καταργούνται οι εκτυπώσεις της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας Εκτροφής (ΔΚΕ) ΕΛΓΑ και των Τελών Βόσκησης, οι οποίες απαιτούσαν υπογραφή, βεβαίωση γνησίου υπογραφής, σάρωση και επισύναψη στην ΕΑΕ. Η ΔΚΕ ΕΛΓΑ αντικαθίσταται από ειδικό ψηφιακό αρχείο που δημιουργείται μέσω του myAGRO και καταγράφει τον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ΕΛΓΑ που έχει επιλέξει ο παραγωγός.

Απλούστευση προβλέπεται και για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς ως προεπιλογή θα συμπληρώνονται αυτόματα οι IBAN που είχαν δηλωθεί στην ΕΑΕ 2025 για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, αφού προηγουμένως ελεγχθεί η εγκυρότητά τους και επιβεβαιωθεί ότι ανήκουν στον παραγωγό.

Τι ισχύει για τα μισθωτήρια

Σημαντικές διευκρινίσεις δίνονται για τα λεγόμενα «χειρόγραφα» μισθωτήρια με ετήσιο μίσθωμα έως 960 ευρώ. Στην παρούσα φάση δεν απαιτείται η δήλωσή τους στην εφαρμογή δηλώσεων μίσθωσης της ΑΑΔΕ, καθώς θα δηλωθούν αργότερα στο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ). Όσοι επιλέξουν πάντως να τα δηλώσουν δεν θα επιβαρυνθούν με κυρώσεις εκπρόθεσμης δήλωσης, καθώς η διαδικασία είναι προαιρετική. Υπενθυμίζεται επίσης ότι δεν απαιτείται η ανάρτηση χειρόγραφων μισθωτηρίων στο myAGRO.

Για μισθωτήρια που έχουν ήδη δηλωθεί στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ, δεν χρειάζεται νέα δήλωση μετά τη λήξη της συμβατικής διάρκειας, εφόσον δεν μεταβάλλονται οι όροι της μίσθωσης, όπως για παράδειγμα το τίμημα. Μέχρι ο ιδιοκτήτης να δηλώσει τη λύση της μίσθωσης, αυτή θεωρείται ότι παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, στα χειρόγραφα μισθωτήρια απαιτείται ανανέωση. Επίσης, δεν χρειάζεται νέο μισθωτήριο με τους κληρονόμους σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά.

Λύσεις και για τα προβλήματα με τα ΚΑΕΚ

Παρεμβάσεις δρομολογούνται και για περιπτώσεις όπου ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ενός αγροτεμαχίου που προκύπτει από τα στοιχεία του Κτηματολογίου δεν ταυτίζεται με τον ΑΦΜ που δηλώνει ο παραγωγός στο myAGRO. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο παραγωγός θα μπορεί να δηλώνει τον λόγο για τον οποίο δεν έχει ακόμη επικαιροποιηθεί η εικόνα ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο, ώστε να ολοκληρώνεται η αίτηση και η ακρίβεια των στοιχείων να ελέγχεται στη συνέχεια. Αντίστοιχη λύση προωθείται και για τα ΚΑΕΚ «αγνώστου ιδιοκτήτη».

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε τελικό στάδιο η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου για τη δέουσα επιμέλεια και την ευθύνη των εξουσιοδοτούμενων φορέων, μεταξύ των οποίων Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, γεωπόνοι, γεωτεχνικοί, κτηνίατροι, λογιστές και λογιστικά γραφεία. Στόχος είναι να καθοριστούν με σαφήνεια τόσο οι υποχρεώσεις όσο και τα όρια ευθύνης όσων υποβάλλουν αιτήσεις για λογαριασμό των παραγωγών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι αγροτικές ενισχύσεις καταλήγουν στους πραγματικούς δικαιούχους. Η σχετική απόφαση αναμένεται να εκδοθεί εντός της επόμενης εβδομάδας.

Η ΑΑΔΕ σημειώνει ότι βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία με την ΕΘΕΑΣ και το ΓΕΩΤΕΕ, ώστε να αντιμετωπίζονται προβλήματα, απορίες αλλά και τοπικές ιδιαιτερότητες που προκύπτουν κατά την υποβολή των δηλώσεων, με στόχο την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.