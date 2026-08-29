Νεπάλ: «Πολλά δισεκατομμύρια δολάρια» το κόστος ανοικοδόμησης από τις φονικές πλημμύρες, εκτιμά η κυβέρνηση

Το κόστος ανοικοδόμησης των περιοχών και των υποδομών που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες στο Νεπάλ ενδέχεται να ανέλθει σε «πολλά δισεκατομμύρια δολάρια», εκτίμησε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Κανάλ.

Το κόστος ανοικοδόμησης των περιοχών και των υποδομών που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες στο Νεπάλ ενδέχεται να ανέλθει σε «πολλά δισεκατομμύρια δολάρια», εκτίμησε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Κανάλ.

«Η ανοικοδόμηση και η αποκατάσταση μπορεί να κοστίσουν δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο Σισίρ σε δημοσιογράφους τρεις ημέρες μετά την καταστροφή που άφησε περισσότερους από 600 νεκρούς και σχεδόν 2.500 αγνοούμενους στη χώρα.

«Θα διενεργήσουμε αξιολόγηση των ζημιών και στη συνέχεια θα οργανωθούμε. Απευθύνω έκκληση για υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας», πρόσθεσε.

Πολλές χώρες και διεθνείς οργανισμοί έχουν ήδη προσφέρει έκτακτη οικονομική βοήθεια στο Νεπάλ, η οικονομία του οποίου αντιμετωπίζει δυσκολίες, εξαρτάται από τον τουρισμό και, πάνω απ' όλα, από τα εμβάσματα των Νεπαλέζων που εργάζονται στο εξωτερικό.

Ωστόσο, η βοήθεια είναι μέχρι στιγμής περιορισμένη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει ανακοινώσει βοήθεια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί για 5 εκατομμύρια λίρες (5,8 εκατομμύρια ευρώ).

«Προς το παρόν, η προτεραιότητα παραμένει η παροχή ανακούφισης και η διάσωση όσο το δυνατόν περισσότερων ζωών», τόνισε ο υπουργός.

«Καλέσαμε φίλους μας που μπορούν να παράσχουν συγκεκριμένη βοήθεια», είπε, λέγοντας πως «εκατοντάδες πτώματα έχουν ανακαλυφθεί και υπάρχει κίνδυνος αποσύνθεσης τους».

«Χρειαζόμαστε επίσης ιατροδικαστικά μέσα»», συνέχισε, αναφέροντας ιδιαίτερα την ανάγκη για ταυτοποίηση των θυμάτων μέσω δειγμάτων DNA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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