Α. Ευθυμίου: Πιο ισχυρός και προσβάσιμος ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης – Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο

Κεντρική αλλαγή του νομοσχεδίου αποτελεί η δημιουργία Ανοιχτών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και Ανοιχτών Ομαδικών Ασφαλιστικών Προϊόντων Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης.

Με στόχο να ανοίξει η επαγγελματική ασφάλιση σε πολύ περισσότερους εργαζομένους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αλλά και να γίνει ελκυστικότερη κυρίως για τη νέα γενιά, προωθείται το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αναφέρει σε άρθρο της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου.

Η ίδια επισημαίνει ότι η μεταρρύθμιση αποτελεί το επόμενο βήμα μετά τον ν. 5078/2023 και στηρίζεται σε τρεις βασικούς στόχους: τη διόρθωση προβλημάτων του υφιστάμενου πλαισίου, τη διεύρυνση της συμμετοχής στον δεύτερο πυλώνα και τη δημιουργία ενός συστήματος που θα παρέχει μεγαλύτερη αξιοπιστία, σταθερότητα και προοπτική.

Όπως σημειώνει, τα σημερινά μεγέθη καταδεικνύουν τα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης του θεσμού. Οι ασφαλισμένοι στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 5% του εργατικού δυναμικού, ενώ το ενεργητικό των ΤΕΑ κινείται περίπου στο 1% του ΑΕΠ.

Κεντρική αλλαγή του νομοσχεδίου αποτελεί, σύμφωνα με την υφυπουργό, η δημιουργία Ανοιχτών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και Ανοιχτών Ομαδικών Ασφαλιστικών Προϊόντων Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης.

Μέσω αυτών επιδιώκεται να αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση στην επαγγελματική ασφάλιση όχι μόνο οι εργαζόμενοι μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Δεύτερος βασικός άξονας είναι η ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων. Η Άννα Ευθυμίου αναφέρει ότι το νέο πλαίσιο συνδέει τα κίνητρα με τις ηλικίες συνταξιοδότησης και επιχειρεί να καταργήσει στρεβλώσεις που λειτουργούσαν αποτρεπτικά, ιδίως για όσους επέλεγαν να ενταχθούν στον δεύτερο πυλώνα σε μεγαλύτερη ηλικία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στη φορητότητα των δικαιωμάτων, καθώς, όπως εξηγεί, η σημερινή αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από συχνότερες αλλαγές εργοδότη, επαγγελματικής διαδρομής και μορφής απασχόλησης.

Με την εισαγωγή ατομικής και ομαδικής φορητότητας επιδιώκεται η συνταξιοδοτική αποταμίευση να ακολουθεί τον ασφαλισμένο, ώστε μια αλλαγή εργασίας να μη συνεπάγεται απώλεια ή αποδυνάμωση ήδη κατοχυρωμένων δικαιωμάτων.

Παράλληλα, η υφυπουργός τοποθετεί την αξιοπιστία και την προστασία των αποταμιεύσεων στον πυρήνα της μεταρρύθμισης. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσει την εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, τις αυξημένες απαιτήσεις διαφάνειας και την ενίσχυση των εποπτικών δικλείδων.

Υπογραμμίζει επίσης ότι το νέο πλαίσιο προέκυψε έπειτα από διάλογο με κοινωνικούς εταίρους και φορείς της επαγγελματικής ασφάλισης, εκτιμώντας ότι έχει διαμορφωθεί ευρεία κοινωνική συναίνεση.

Η Άννα Ευθυμίου ξεκαθαρίζει παράλληλα ότι η ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα δεν προωθείται σε βάρος της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, τονίζοντας ότι η στήριξη του πρώτου, υποχρεωτικού και δημόσιου πυλώνα παραμένει σταθερή κυβερνητική επιλογή.

Κατά την ίδια, η ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης μπορεί να έχει ευρύτερα οφέλη: να λειτουργήσει ως εργαλείο προσέλκυσης και διατήρησης προσωπικού για τις επιχειρήσεις, να ενισχύσει τη μακροχρόνια αποταμίευση και την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά και να δημιουργήσει μεγαλύτερη δεξαμενή κεφαλαίων για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει, τέλος, στους νεότερους εργαζομένους. Όπως αναφέρει, στόχος είναι ακόμη και ένας νέος χωρίς σημαντικό αρχικό κεφάλαιο να μπορεί, μέσω της μακροχρόνιας αποταμίευσης, να δημιουργήσει σταδιακά ένα πρόσθετο συνταξιοδοτικό κεφάλαιο και να έχει περισσότερες επιλογές για τον σχεδιασμό του οικονομικού του μέλλοντος.

Συνολικά, η υφυπουργός παρουσιάζει το νομοσχέδιο ως την προσπάθεια διαμόρφωσης ενός δεύτερου πυλώνα ασφάλισης περισσότερο προσβάσιμου, ευέλικτου και αξιόπιστου, ο οποίος θα συμπληρώνει και όχι θα υποκαθιστά τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση.