Πυκνώνουν τα δρομολόγια του Τραμ - Μικρότεροι χρόνοι αναμονής για τους επιβάτες

Τίθεται σε εφαρμογή το νέο, ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πλάνο ενίσχυσης των δρομολογίων του Τραμ.

Σε τροχιά αναβάθμισης εισέρχεται ο στρατηγικός σχεδιασμός των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή (ξεκινά Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου) το νέο, ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πλάνο ενίσχυσης των δρομολογίων του Τραμ.

Με στόχο την ενίσχυση της μεταφορικής ικανότητας στο παραλιακό μέτωπο και το κέντρο της πρωτεύουσας, η οποία σήμερα ανέρχεται στους 55 χιλιάδες επιβάτες, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας έχει θέσει ως προτεραιότητα η ΣΤΑΣΥ να προχωρήσει σε αύξηση των δρομολογίων κατά τις ώρες αιχμής.

Το νέο επιχειρησιακό πλάνο εστιάζει στις δύο βασικές αρτηρίες του δικτύου, με γνώμονα το αίτημα του επιβατικού κοινού για πιο πυκνές συχνότητες. Προβλέπεται στις ώρες αιχμής σημαντική ενίσχυση της συχνότητας των δρομολογίων και αισθητή μείωση των χρονοαποστάσεων.

Ειδικότερα:

Στη Γραμμή 6, Σύνταγμα-Πικροδάφνη, θα δρομολογηθούν δύο επιπλέον συρμοί το πρωί και ένας το απόγευμα, με αποτέλεσμα η χρονοαπόσταση να μειωθεί από τα 9 λεπτά σήμερα σε 7'30'' το πρωί και 8'10'' το απόγευμα, ενώ τα ημερήσια δρομολόγια αυξάνονται από 232 σε 244. Παράλληλα, στη Γραμμή 7 και ειδικότερα στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας- Σεφ, δρομολογούνται δύο επιπλέον συρμοί στις ώρες αιχμής και η μέση χρονοαπόσταση στο συγκεκριμένο τμήμα περιορίζεται από 12' σε 9'50'', ενώ τα δρομολόγια αυξάνονται από 189 σε 205.

Για την πλήρη εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδιασμού, η παρουσία των συρμών κατά την πρωινή αιχμή ενισχύεται στους 27 συρμούς σε ταυτόχρονη κυκλοφορία, από 23 που επιχειρούν σήμερα. Στον συνολικό επιχειρησιακό προγραμματισμό προβλέπονται επιπλέον δύο εφεδρικοί συρμοί καθώς και ένας συρμός σε προληπτική συντήρηση. Έτσι η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ μεριμνά για την προληπτική φροντίδα των οχημάτων και την απρόσκοπτη ροή του κυκλοφοριακού προγράμματος.

Η υλοποίηση του διευρυμένου αυτού προγράμματος, όπως επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου Μεταφορών αλλά και της ΣΤΑΣΥ, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, συνοδεύεται από ουσιαστική επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού.

Η αύξηση των δρομολογίων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της απασχόλησης στον τομέα των μεταφορών.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη δρομολογηθεί η ένταξη νέων οδηγών στο δυναμικό του Τραμ. «Το πλάνο ενίσχυσης των δρομολογίων του Τραμ συνιστά μια αναμφισβήτητη επιτυχία και ένα αποφασιστικό βήμα για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα της πρωτεύουσας» επισημαίνουν τα στελέχη, τονίζοντας παράλληλα πως «το εγχείρημα αυτό σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την αστική κινητικότητα, προσφέροντας ταχύτερες, συχνότερες και πιο αξιόπιστες μετακινήσεις για χιλιάδες επιβάτες καθημερινά».

Με την ολοκλήρωση των υποστηρικτικών έργων υποδομής, την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και τη βέλτιστη διαχείριση του στόλου, το Τραμ εδραιώνεται ως ένα σύγχρονο και αξιόπιστο μέσο μεταφοράς στην υπηρεσία του πολίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ