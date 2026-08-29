Διευκρινίσεις ΔΥΠΑ για το νέο κτίριο της Κεντρικής Διοίκησης

«Διατυπώνονται ισχυρισμοί που δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις ως προς τη διαδικασία, τη νομιμότητα και την οικονομική διαχείριση του έργου».

Ξεκαθαρίζει το τοπίο η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με αφορμή σημερινό δημοσίευμα σχετικά με την αγορά και την ολοκλήρωση του νέου κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης, υπογραμμίζοντας πως: «διατυπώνονται ισχυρισμοί που δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις ως προς τη διαδικασία, τη νομιμότητα και την οικονομική διαχείριση του έργου».

Παράλληλα, επισημαίνει πως είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν τα πραγματικά δεδομένα, τονίζοντας τα ακόλουθα:

1. Η απόκτηση του νέου κτιρίου δεν αποτελεί μια αποσπασματική επιλογή της ΔΥΠΑ, αλλά εγκεκριμένο έργο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το έργο «Αγορά κτιρίου για τη στέγαση των Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης της ΔΥΠΑ» εντάχθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ήδη από τον Ιανουάριο του 2024, κατόπιν των προβλεπόμενων αποφάσεων της ΔΥΠΑ και του εποπτεύοντος Υπουργείου.

Η αναγκαιότητα του έργου είναι συγκεκριμένη: σήμερα οι υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης είναι κατακερματισμένες σε τέσσερα διαφορετικά κτίρια συνολικής επιφάνειας 9.865 τ.μ., γεγονός που δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία τους.

Μάλιστα, ήδη από το 2022 και το 2023 συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων είχαν εγείρει σοβαρά ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες υγιεινής, ασφάλειας και καταλληλότητας του υφιστάμενου κτιρίου της Διοίκησης στον Άλιμο.

Επομένως, η μεταστέγαση των υπηρεσιών σε ένα ενιαίο, σύγχρονο, ενεργειακά αποδοτικό και ασφαλές κτίριο δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά πραγματική λειτουργική ανάγκη ενός δημόσιου οργανισμού με σημαντικά διευρυμένες αρμοδιότητες.

2. Η διαδικασία αγοράς πραγματοποιήθηκε μέσω δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού και υπέστη πολλαπλούς θεσμικούς ελέγχους.

Προηγήθηκαν δύο δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Ο πρώτος διαγωνισμός του 2024 ματαιώθηκε, καθώς η μοναδική προσφορά κρίθηκε απαράδεκτη.

Στον δεύτερο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό υποβλήθηκαν δύο προσφορές, εκ των οποίων η μία κρίθηκε απαράδεκτη κατά τη νόμιμη διαδικασία.

Το σύνολο του φακέλου και το σχέδιο του πωλητηρίου συμβολαίου διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας. Με την υπ’ αριθμ. 204/2025 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου κρίθηκε ότι μπορούσε να προχωρήσει η υπογραφή του συμβολαίου.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης έλεγχος για ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, χωρίς να εντοπισθούν σχετικές ενδείξεις.

Επιπλέον, αίτηση αναστολής που κατατέθηκε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας από συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων απορρίφθηκε με την υπ’ αριθμ. 133/30.07.2025 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, με τις ειδικότερες επισημάνσεις που περιλαμβάνονται στην απόφαση και τις οποίες η ΔΥΠΑ οφείλει να λάβει υπόψη πριν από τη μετεγκατάσταση.

Άρα, δεν πρόκειται για διαδικασία που εξελίχθηκε χωρίς έλεγχο. Αντιθέτως, έχει περάσει από διαδοχικά επίπεδα διοικητικού, δικαστικού και δημοσιονομικού ελέγχου.

3. Ο ισχυρισμός ότι το τίμημα καθορίστηκε αυθαίρετα ή χωρίς αξιολόγηση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική διαδικασία.

Η οικονομική προσφορά εξετάστηκε ειδικά από την Επιτροπή Στέγασης, η οποία ζήτησε πρόσθετη τεκμηρίωση ακριβώς λόγω της απόκλισης μεταξύ των εκτιμήσεων και της προσφοράς.

Ο μέσος όρος της εκτιμηθείσας αγοραίας αξίας αποπερατωμένου κτιρίου ήταν 28.317.531,50 ευρώ.

Η αντίστοιχη τελική προσφερόμενη αξία του κτιρίου, χωρίς τον εξοπλισμό και αφού αφαιρεθούν ανελαστικές δαπάνες προς τρίτους, ήταν 31.269.470 ευρώ.

Η διαφορά, δηλαδή, ανερχόταν σε περίπου 10,4%.

Η απόκλιση αυτή αξιολογήθηκε και κρίθηκε εύλογη, λαμβανομένων υπόψη παραμέτρων που δεν είχαν ενσωματωθεί στις αρχικές εκτιμήσεις, μεταξύ άλλων του αυξημένου κόστους εργασιών λόγω του απαιτητικού χρονοδιαγράμματος, των εξειδικευμένων παρεμβάσεων και υλικών, καθώς και των απαιτήσεων για πιστοποίηση του κτιρίου κατά LEED.

Επιπλέον, κατόπιν της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, παρασχέθηκε από τον πωλητή πρόσθετη έκπτωση €250.000.

Συνεπώς, είναι παραπλανητικό να συγκρίνεται ένα σύνθετο τίμημα που αφορά αποπερατωμένο και προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της ΔΥΠΑ κτίριο με μία

αποσπασματική αξία ακινήτου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εργασίες, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο εξοπλισμός και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις.

Το δημοσίευμα αναφέρει συνολικό τίμημα €36,077 εκατ. για αγορά, ανακαίνιση και εξοπλισμό, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντικό να διαχωρίζονται οι διαφορετικές συνιστώσες του κόστους.

4. Οι πληρωμές δεν πραγματοποιήθηκαν αυθαίρετα αλλά βάσει των όρων του συμβολαίου και των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Το συμβόλαιο αγοραπωλησίας υπεγράφη στις 5 Αυγούστου 2025.

Οι καταβολές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους και την προβλεπόμενη διαδικασία παρακολούθησης και πιστοποίησης.

Ακόμη και το ίδιο το δημοσίευμα αναγνωρίζει ότι η προκαταβολή 50% προβλεπόταν από τη σύμβαση.

Για την περαιτέρω τεχνική παρακολούθηση του έργου, η ΔΥΠΑ συνήψε το 2026 Προγραμματική Σύμβαση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο παρέχει εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για την ολοκλήρωση του συμβολαίου.

Μέχρι και τις 25 Αυγούστου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΥΠΑ ενέκρινε νέα πρακτικά και παραδοτέα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Επομένως, η εικόνα ενός έργου το οποίο έχει εγκαταλειφθεί χωρίς τεχνική και διοικητική παρακολούθηση δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα.

5. Οι εργασίες στο κτίριο πραγματοποιούνται με συγκεκριμένη νομοθετική πρόβλεψη και διοικητική πράξη της αρμόδιας ΥΔΟΜ.

Ως προς τις αναφορές περί πολεοδομικών παραβάσεων, πρέπει να επισημανθεί ένα κρίσιμο στοιχείο που δεν μπορεί να παραλείπεται.

Σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της ομάδας έργου του ΤΕΕ, έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 1950203/23.05.2026 πράξη της ΥΔΟΜ Δήμου Αθηναίων, με ισχύ μέχρι 25.05.2027, με την οποία νομιμοποιούνται οι έως τότε εκτελεσθείσες εργασίες και εγκρίνεται η συνέχιση εργασιών εσωτερικών διαρρυθμίσεων και διαμόρφωσης των όψεων.

Η διαδικασία βασίζεται στην ειδική διάταξη του άρθρου 234 παρ. 6 του ν. 5193/2025, με την οποία προστέθηκε παρ. 9 στο άρθρο 29 του ν. 4495/2017. Η διάταξη προβλέπει ότι για εργασίες σε κτίρια ιδιοκτησίας της ΔΥΠΑ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η εκτέλεσή τους μπορεί να γίνεται με Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, ακόμη και όταν ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τα συνήθη σχετικά όρια.

Το δημοσίευμα θέτει ακριβώς αυτό το θέμα ως κεντρικό ζήτημα της καταγγελίας.

Συνεπώς, οποιαδήποτε αξιολόγηση της πολεοδομικής διαδικασίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το συγκεκριμένο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

6. Δεν προκύπτει αιτιώδης σύνδεση μεταξύ της αγοράς του κτιρίου και της τροποποίησης ή απένταξης άλλων κοινωνικών δράσεων.

Το δημοσίευμα αντιπαραθέτει τη χρηματοδότηση του νέου κτιρίου με άλλες δράσεις κοινωνικής πολιτικής της ΔΥΠΑ που τροποποιήθηκαν ή απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η παράθεση δύο διαφορετικών κατηγοριών έργων δίπλα-δίπλα δεν αποδεικνύει ότι η χρηματοδότηση του ενός έγινε εις βάρος του άλλου.

Οι δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης εντάσσονται, τροποποιούνται και χρηματοδοτούνται βάσει των εγκεκριμένων αποφάσεων, των οροσήμων και της πορείας υλοποίησης κάθε επιμέρους έργου.

7. Η ΔΥΠΑ λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια και θεσμικό έλεγχο.

Το συγκεκριμένο έργο έχει περάσει από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΥΠΑ, εγκρίσεις του εποπτεύοντος Υπουργείου, αποφάσεις ένταξης και τροποποίησης στο Ταμείο Ανάκαμψης, δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες, προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δικαστικό έλεγχο ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, έλεγχο σύγκρουσης συμφερόντων και τεχνική παρακολούθηση με τη συμμετοχή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Η ΔΥΠΑ θα συνεχίσει να ενεργεί με τον ίδιο τρόπο: με νομιμότητα, διαφάνεια, τεκμηρίωση και πλήρη συνεργασία με κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή.

Στόχος παραμένει η ολοκλήρωση ενός κτιρίου που θα επιτρέψει στις υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης να λειτουργούν συγκεντρωμένα σε σύγχρονες, ασφαλείς και ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις, προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και της αποτελεσματικότερης λειτουργίας της ΔΥΠΑ.