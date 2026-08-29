Η Ουάσιγκτον πλέκει το εγκώμιο της Τουρκίας: «Σπουδαίος σύμμαχος» στο ΝΑΤΟ

Ο Αμερικανός μόνιμος αντιπρόσωπος στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, χαρακτήρισε την Τουρκία «σπουδαίο σύμμαχο και καλό φίλο», εξαίροντας τόσο τη συμβολή της στη Συμμαχία όσο και τις δυνατότητες της αμυντικής της βιομηχανίας.

Ο Αμερικανός μόνιμος αντιπρόσωπος στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, χαρακτήρισε την Τουρκία «σπουδαίο σύμμαχο και καλό φίλο», εξαίροντας τόσο τη συμβολή της στη Συμμαχία όσο και τις δυνατότητες της αμυντικής της βιομηχανίας.

Μιλώντας στο Newsmax, ο Γουίτακερ υπογράμμισε ότι η Τουρκία διαθέτει μια «πολύ ικανή και σημαντική» αμυντική βιομηχανική βάση, η οποία μπορεί να παράγει πλοία, πυρομαχικά και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό που χρειάζονται οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι είχε βρεθεί στην Τουρκία τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούλιο, όπου επισκέφθηκε αμερικανικές δυνάμεις και παρακολούθησε τουρκική στρατιωτική άσκηση.

«Είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος και ένας καλός φίλος», δήλωσε για την Τουρκία, προσθέτοντας ότι η χώρα «εργάζεται πολύ σκληρά στο ΝΑΤΟ».

Στο επίκεντρο η σχέση Τραμπ - Ερντογάν

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αμερικανός αξιωματούχος και στις σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναδεικνύοντας την προσωπική επικοινωνία μεταξύ των δύο προέδρων.

«Το σημαντικότερο, φυσικά, είναι η σχέση ηγέτη προς ηγέτη του προέδρου Τραμπ με τον πρόεδρο Ερντογάν», σημείωσε.

Ο Γουίτακερ αναφέρθηκε επίσης στην αύξηση των αμυντικών δαπανών μεταξύ των συμμάχων. Όπως ανέφερε, οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς έχουν αυξήσει συνολικά τις σχετικές δαπάνες κατά 139 δισ. δολάρια, εκ των οποίων περίπου 60 δισ. δολάρια κατευθύνονται στην αγορά αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού και πυρομαχικών.

Στη Σύνοδο της Χάγης το 2025, τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να αυξήσουν τις συνολικές αμυντικές δαπάνες και τις επενδύσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035. Η πρόοδος προς την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου βρέθηκε στο επίκεντρο και της Συνόδου της Άγκυρας στις 7-8 Ιουλίου.