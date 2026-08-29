Fitch: Κράτησε τη Γαλλία στο A+ – Τα «αγκάθια» για χρέος, έλλειμμα και πολιτική αβεβαιότητα

Η μεγάλη, διαφοροποιημένη οικονομία της χώρας, ο ισχυρός τραπεζικός τομέας και η ευρεία επενδυτική βάση εξακολουθούν να στηρίζουν την πιστοληπτική εικόνα της Γαλλίας.

Τη βαθμίδα A+ της αξιολόγησης του αξιόχρεου της Γαλλίας διατήρησε η Fitch Ratings με σταθερό outlook, με τον οίκο να επισημαίνει ότι η μεγάλη, διαφοροποιημένη οικονομία της χώρας, ο ισχυρός τραπεζικός τομέας και η ευρεία επενδυτική βάση εξακολουθούν να στηρίζουν την πιστοληπτική της εικόνα. Η Fitch χαρακτηρίζει τη γαλλική οικονομία ανθεκτική, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το ευρώ, ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, ενισχύει τη χρηματοδοτική ευελιξία της χώρας και περιορίζει τις εξωτερικές ευπάθειες. Στον αντίποδα, τα υψηλά και αυξανόμενα επίπεδα χρέους, οι επίμονα μεγάλες δημοσιονομικές ανισορροπίες, η χαμηλή δυνητική ανάπτυξη και κυρίως ο πολιτικός κατακερματισμός δυσκολεύουν σημαντικά τη δημοσιονομική προσαρμογή.

Η Fitch εκτιμά ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα, μετά την υποχώρησή του από 5,8% του ΑΕΠ το 2024 σε 5,1% το 2025, θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα: στο 5,2% το 2026, 5,5% το 2027 και 5,2% το 2028. Οι προβλέψεις είναι δυσμενέστερες από την προηγούμενη αξιολόγηση, λόγω ασθενέστερης ανάπτυξης, υψηλότερων δαπανών για τόκους και πρόσθετων αμυντικών δεσμεύσεων. Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η πορεία του χρέους, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί από 115,7% του ΑΕΠ το 2025 σε 122,7% το 2028, επίπεδο υπερδιπλάσιο από τη διάμεση τιμή των χωρών με αξιολόγηση «A». Χωρίς αλλαγή πολιτικής, μάλιστα, η Fitch υπολογίζει ότι το έλλειμμα θα μπορούσε να φθάσει περίπου στο 7% του ΑΕΠ έως το 2030.

Σημαντικό «βαρίδι» αποτελεί και η πολιτική αβεβαιότητα, καθώς η Fitch θεωρεί ότι ο κατακερματισμός του πολιτικού σκηνικού περιορίζει τη δυνατότητα εφαρμογής μιας σταθερής και διαρκούς δημοσιονομικής εξυγίανσης. Οι προεδρικές εκλογές του 2027 και οι πιθανές βουλευτικές εκλογές που θα ακολουθήσουν θεωρούνται καθοριστικές, με το βασικό σενάριο του οίκου να προβλέπει ότι ο πολιτικός κατακερματισμός θα συνεχιστεί και μετά τις κάλπες. Παράλληλα, η ανάπτυξη αναμένεται υποτονική, στο 0,8% το 2026 και 1,1% το 2027 και το 2028. Η Fitch προειδοποιεί ότι αποτυχία ουσιαστικής μείωσης του ελλείμματος θα μπορούσε αρχικά να οδηγήσει σε αρνητικό outlook, ενώ μια περαιτέρω σημαντική αύξηση του δημόσιου χρέους θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο ακόμη και για υποβάθμιση της αξιολόγησης.