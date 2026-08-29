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«Πώς το πράσινο γίνεται μπλε»: Το βίντεο της περιοδείας Μητσοτάκη στη Δυτική Μακεδονία

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«Πώς το πράσινο γίνεται μπλε»: Το βίντεο της περιοδείας Μητσοτάκη στη Δυτική Μακεδονία
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Ξεχωριστή θέση στο βίντεο έχει ένα στιγμιότυπο στο οποίο ο πρωθυπουργός δείχνει μία γραβάτα και, χαμογελώντας, σχολιάζει: «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε».

Βίντεο με στιγμιότυπα από την περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καταγράφοντας τις επισκέψεις και τις συναντήσεις που πραγματοποίησε στην περιοχή.

Ξεχωριστή θέση στο βίντεο έχει ένα στιγμιότυπο στο οποίο ο πρωθυπουργός δείχνει μία γραβάτα και, χαμογελώντας, σχολιάζει: «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε».

Στο μήνυμα που συνοδεύει την ανάρτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στις προοπτικές της Δυτικής Μακεδονίας και εκφράζει την αισιοδοξία του για το μέλλον της περιοχής, σημειώνοντας: «Η Δυτική Μακεδονία έχει κάθε λόγο πια να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία».

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tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
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