«Πώς το πράσινο γίνεται μπλε»: Το βίντεο της περιοδείας Μητσοτάκη στη Δυτική Μακεδονία

Ξεχωριστή θέση στο βίντεο έχει ένα στιγμιότυπο στο οποίο ο πρωθυπουργός δείχνει μία γραβάτα και, χαμογελώντας, σχολιάζει: «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε».

Βίντεο με στιγμιότυπα από την περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καταγράφοντας τις επισκέψεις και τις συναντήσεις που πραγματοποίησε στην περιοχή.

Ξεχωριστή θέση στο βίντεο έχει ένα στιγμιότυπο στο οποίο ο πρωθυπουργός δείχνει μία γραβάτα και, χαμογελώντας, σχολιάζει: «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε».

Στο μήνυμα που συνοδεύει την ανάρτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στις προοπτικές της Δυτικής Μακεδονίας και εκφράζει την αισιοδοξία του για το μέλλον της περιοχής, σημειώνοντας: «Η Δυτική Μακεδονία έχει κάθε λόγο πια να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία».