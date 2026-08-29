Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή σε Ρόδο, Κάρπαθο, Κω και Κάλυμνο

Για τις περιοχές που προβλέπονται στη σχετική απόφαση θα ισχύσει επίσης απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας.

Πολύ υψηλός, κατηγορίας 4, θα είναι την Κυριακή 30 Αυγούστου ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στις ΠΕ Ρόδου, Καρπάθου-Κάσου, Καλύμνου και Κω.

Όπως ανακοινώθηκε, οι αρμόδιες υπηρεσίες τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ πολίτες και επισκέπτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά και να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική στο 199.

Για τις περιοχές που προβλέπονται στη σχετική απόφαση θα ισχύσει επίσης απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας από τις 14:00 το μεσημέρι της Κυριακής 30 Αυγούστου έως τις 06:00 το πρωί της επόμενης ημέρας. Σε περίπτωση παραβίασης προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ.