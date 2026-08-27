ΒΕΑ: 13+1 προτάσεις για μεταποίηση και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

120 δόσεις, φόρος επιχειρήσεων 20%, κατάργηση προκαταβολής φόρου, νέο Ταμείο ΜμΕ και μόνιμος μηχανισμός στήριξης του ενεργειακού κόστους.

Δέσμη 13+1 συγκεκριμένων προτάσεων για τη μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση, τη βιοτεχνία και τη μεταποίηση, κατέθεσε η διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΒΕΑ) στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με επιστολή του προέδρου του, Κωνσταντίνου Δαμίγου, ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων, βρίσκονται η ρύθμιση των οφειλών σε έως 120 δόσεις, η μείωση του φόρου επιχειρήσεων στο 20%, η κατάργηση της προκαταβολής φόρου, η δημιουργία νέου Ταμείου Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας, η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού στήριξης του ενεργειακού κόστους.

Το ΒΕΑ επισημαίνει, ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στηρίζουν την τοπική οικονομία και την απασχόληση, διατηρούν ζωντανή την παραγωγική δραστηριότητα και μεταφέρουν τεχνογνωσία από γενιά σε γενιά. Την ίδια στιγμή, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, το ενεργειακό κόστος, οι φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, η γραφειοκρατία και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για την ανάπτυξή τους.

Χρηματοδότηση και πραγματική 2η ευκαιρία

Στις προτάσεις του ΒΕΑ περιλαμβάνεται η δημιουργία νέου Ταμείου Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας, αλλά και ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων, σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα, με απλούστερες διαδικασίες και χαμηλότερες απαιτήσεις εξασφαλίσεων. Στόχος είναι, περισσότερες μικρές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαια για επενδύσεις, καινοτομία, εξωστρέφεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Παράλληλα, προτείνεται η καθιέρωση μιας πραγματικής δεύτερης ευκαιρίας, για τον έντιμο επιχειρηματία που βρέθηκε σε αδυναμία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών του χωρίς δόλο. Η πρόταση προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης των επιχειρήσεων που μπορούν να επανέλθουν σε βιώσιμη πορεία και, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, την ταχύτερη επιστροφή του επιχειρηματία στην οικονομική δραστηριότητα.

Φόρος 20%, προκαταβολή φόρου και λιγότερη γραφειοκρατία

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει το ΒΕΑ στις φορολογικές παρεμβάσεις. Προτείνει μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων στο 20%, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, εξορθολογισμό και μείωση των συντελεστών ΦΠΑ και σταθερό φορολογικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια.

Ζητά επίσης την κατάργηση της προκαταβολής φόρου για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή, τουλάχιστον, για όσες έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ενισχυθούν η ρευστότητα και το διαθέσιμο κεφάλαιο κίνησης.

Στις προτάσεις περιλαμβάνεται ακόμη η σταδιακή κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και η αντικατάστασή της από σύγχρονα συστήματα φορολογικής συμμόρφωσης που θα βασίζονται στην ψηφιακή ανάλυση κινδύνου.

Για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, το ΒΕΑ εισηγείται αλλαγές στην υποχρεωτική απογραφή αποθεμάτων. Συγκεκριμένα, προτείνει απαλλαγή για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των 500.000 ευρώ, καθώς και θεσμοθέτηση ανεκτής απόκλισης, ενδεικτικά 10%, μεταξύ φυσικής καταμέτρησης και λογιστικών εγγραφών, χωρίς επιβολή προστίμων.

120 δόσεις και χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές

Κεντρικό αίτημα, αποτελεί η θέσπιση νέας ρύθμισης οφειλών σε έως 120 δόσεις αντί των 72. Το ΒΕΑ προτείνει διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων και προσαρμογή της ρύθμισης στις πραγματικές δυνατότητες κάθε οφειλέτη, ώστε οι μηνιαίες δόσεις να είναι βιώσιμες.

Παράλληλα, εισηγείται τη θέσπιση ανώτατου ορίου, ώστε το σύνολο πρόσθετων τελών, τόκων ρύθμισης και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, να μην μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αρχικής οφειλής.

Στο μέτωπο της εργασίας, το Επιμελητήριο ζητά περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και του μη μισθολογικού κόστους, ώστε να ενισχυθούν η ανταγωνιστικότητα και η δυνατότητα των επιχειρήσεων να δημιουργούν και να διατηρούν θέσεις απασχόλησης.

Ενέργεια, ΔΥΠΑ και τεχνίτες

Για το ενεργειακό κόστος, το ΒΕΑ προτείνει τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού μερικής επιδότησης της ενέργειας στις επιχειρήσεις, ο οποίος θα ενεργοποιείται σε περιόδους κρίσεων, σε συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Στην απασχόληση, κεντρική θέση αποτελεί η «επιδότηση της εργασίας αντί της ανεργίας», με ενεργότερο ρόλο της ΔΥΠΑ και συνεργασία με τα Επιμελητήρια και τους κοινωνικούς εταίρους. Παράλληλα, προτείνονται ενισχυμένα κίνητρα για κατάρτιση μέσα στις επιχειρήσεις, ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρακτική άσκηση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού. Το ΒΕΑ ζητά ενίσχυση και αναβάθμιση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, προβολή των τεχνικών επαγγελμάτων στους νέους και ουσιαστικότερη σύνδεση της κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η 13η πρόταση για στήριξη της παραγωγής, της καινοτομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της εξωστρέφειας, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την πρόσβαση περισσότερων μικρών επιχειρήσεων σε νέες αγορές.

Αδειοδότηση και πιστοποίηση των βιοτεχνικών επαγγελμάτων

Ξεχωριστή θέση στην παρέμβαση του ΒΕΑ, καταλαμβάνει η πρόταση για την αδειοδότηση των βιοτεχνικών και χειροτεχνικών επαγγελμάτων από τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια. Η πρόταση σχεδίου νόμου, που έχει ήδη υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, προβλέπει ένα σύγχρονο πλαίσιο αδειοδότησης και πιστοποίησης τεχνικής επάρκειας, με βάση τίτλους σπουδών, επαγγελματική εμπειρία και, όπου απαιτείται, αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Προβλέπει επίσης τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Επαγγελματικών Αδειών και τη χορήγηση Αριθμού Βιοτεχνικού Επαγγελματικού Μητρώου – ΑΒΕΜ, με στόχο την αναβάθμιση των επαγγελμάτων και την προστασία επαγγελματιών και καταναλωτών.

Ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Αθήνας Κωνσταντίνος Δαμίγος, δηλώνει: «Η 90ή ΔΕΘ είναι μια ευκαιρία να μπουν στο επίκεντρο οι πραγματικές ανάγκες της μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης, της βιοτεχνίας και της μεταποίησης. Με την επιστολή μας προς τον Πρωθυπουργό, καταθέτουμε 13+1 συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις, με στόχο περισσότερες επενδύσεις, παραγωγή και θέσεις εργασίας.

Οι επιχειρήσεις χρειάζονται καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, βιώσιμες ρυθμίσεις οφειλών, χαμηλότερα φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη, στήριξη απέναντι στις ενεργειακές κρίσεις και λιγότερη γραφειοκρατία. Οι 120 δόσεις, η φορολογία των επιχειρήσεων στο 20%, η κατάργηση της προκαταβολής φόρου και το νέο Ταμείο Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας μπορούν να δώσουν ουσιαστική αναπτυξιακή ώθηση.

Ταυτόχρονα, πρέπει να επενδύσουμε στους τεχνίτες, στις δεξιότητες, στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια. Η μικρή επιχείρηση δεν ζητά ειδική μεταχείριση. Ζητά τα εργαλεία για να επενδύσει, να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει περισσότερες και καλύτερες δουλειές. Γιατί ισχυρές μικρές επιχειρήσεις σημαίνουν ισχυρότερη παραγωγική βάση για τη χώρα».