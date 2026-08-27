Χατζηδάκης: Στη Θεσσαλονίκη μιλάμε με έργα - Η Βόρεια Ελλάδα ανεβαίνει

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανανέωση του στόλου των αστικών συγκοινωνιών. Σήμερα κυκλοφορούν 504 λεωφορεία, έναντι 262 το 2019.

«Στη Θεσσαλονίκη μιλάμε με έργα. Η βόρεια Ελλάδα ανεβαίνει. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βάζει πολύ ψηλά τη Θεσσαλονίκη, την Μακεδονία μας και τη Θράκη μας», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στην εκδήλωση με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης.

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η Θεσσαλονίκη και συνολικά η Βόρεια Ελλάδα βρίσκονται σε φάση ουσιαστικού μετασχηματισμού. Έργα που επί χρόνια παρέμεναν σε εκκρεμότητα ολοκληρώνονται ή προχωρούν, νέες επενδύσεις δρομολογούνται και κρίσιμοι δείκτες της οικονομίας και της απασχόλησης καταγράφουν σημαντική βελτίωση.

Βελτιωμένη εικόνα σε ανάπτυξη και απασχόληση

Στην Κεντρική Μακεδονία η ανεργία μειώθηκε από 20,3% το 2019 σε 12,2%, ενώ η καθαρή αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ έφθασε το 24,3%. Αντίστοιχη αποκλιμάκωση της ανεργίας καταγράφεται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από 16,8% σε 9,9%, καθώς και στη Δυτική Μακεδονία, από 27,1% σε 11,9%.

Από το 2020 έχουν κατευθυνθεί περισσότερα από 12 δισ. ευρώ στην Κεντρική Μακεδονία, περίπου 5 δισ. ευρώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και περίπου 4,5 δισ. ευρώ στη Δυτική Μακεδονία για έργα υποδομής και ενισχύσεις. Στο τελευταίο ποσό περιλαμβάνονται 1,38 δισ. ευρώ για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα της επιχειρηματικότητας. Οι συστάσεις εταιρειών στις 16 Περιφερειακές Ενότητες της Βόρειας Ελλάδας αυξήθηκαν κατά 86% μεταξύ 2019 και 2025, από 6.894 σε 12.793. Στη Θεσσαλονίκη υπερδιπλασιάστηκαν, καθώς αυξήθηκαν από 3.154 σε 6.926, σημειώνοντας άνοδο 120%.

Ανοδική είναι και η εξαγωγική δραστηριότητα. Οι εξαγωγές της Βόρειας Ελλάδας αυξήθηκαν κατά 50% την περίοδο 2019-2024, με την Κεντρική Μακεδονία να καταγράφει αύξηση 54,5% και να αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγική Περιφέρεια της χώρας.

Παράλληλα, η εγκατεστημένη ισχύς από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυξήθηκε συνολικά κατά 160% στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ στον τουρισμό, μεταξύ 2019 και 2025, οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 14,5%, οι διανυκτερεύσεις κατά 12,6% και ο κύκλος εργασιών των καταλυμάτων κατά 59,5%. Το αεροδρόμιο «Μακεδονία» πλησίασε το ιστορικό υψηλό των οκτώ εκατομμυρίων επιβατών το 2025.

Τα μεγάλα έργα που αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη

Κεντρικό σημείο της ομιλίας αποτέλεσε η πρόοδος των μεγάλων έργων υποδομής:

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, με 13 σταθμούς, γραμμή 9,6 χιλιομέτρων και 18 αυτόματους συρμούς, εξυπηρετεί ήδη περίπου 90.000 επιβάτες ημερησίως. Η λειτουργία του συνδέεται με μείωση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέντρο κατά 15%.

Η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά περιλαμβάνει πέντε νέους σταθμούς και 4,8 χιλιόμετρα γραμμής, με συνολική δαπάνη 425 εκατ. ευρώ. Με τη λειτουργία της προβλέπονται 63.000 επιβιβάσεις ημερησίως και 12.000 λιγότερες μετακινήσεις με ΙΧ. Παράλληλα, προχωρούν οι προμελέτες για 11 νέους σταθμούς στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη.

Το Flyover, το μεγαλύτερο οδικό έργο της πόλης, έχει προϋπολογισμό 463 εκατ. ευρώ. Η πρόοδος των εργασιών βρίσκεται περίπου στο 60% και η ολοκλήρωσή του προβλέπεται για τον Μάιο του 2027.

Η επέκταση του 6ου Προβλήτα του λιμανιού αποτελεί επένδυση 250 εκατ. ευρώ και θα δώσει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων έως 24.000 TEUs. Κατά την κατασκευαστική περίοδο εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 4.000 θέσεις εργασίας. Ήδη, μεταξύ 2019 και 2025, η κίνηση εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι αυξήθηκε κατά 45%.

Προωθούνται ο νέος Προαστιακός της Δυτικής Θεσσαλονίκης και η σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα με το εθνικό δίκτυο. Ο συνολικός προϋπολογισμός των σχετικών έργων ανέρχεται σε 66,3 εκατ. ευρώ.

Στη γραμμή Θεσσαλονίκης-Ειδομένης λειτουργούν από τον Ιούνιο του 2026 η σηματοδότηση και η τηλεδιοίκηση, ενώ το σύστημα ETCS Level 1 βρίσκεται σε φάση δοκιμών και πιστοποίησης.

Ανανέωση των αστικών συγκοινωνιών

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανανέωση του στόλου των αστικών συγκοινωνιών. Σήμερα κυκλοφορούν 504 λεωφορεία, έναντι 262 το 2019. Από αυτά, τα 110 είναι ηλεκτρικά, ενώ 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία πρόκειται να ενταχθούν στον στόλο εντός του Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε ο σταθμός φόρτισης στο αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης και βρίσκεται σε εξέλιξη ο διεθνής διαγωνισμός του ΟΣΕΘ για τη νέα σύμβαση παροχής συγκοινωνιακού έργου.

Νέες επενδύσεις και εμπορευματικές υποδομές

Στη δυτική πλευρά της πόλης δρομολογείται το νέο Επιχειρηματικό Πάρκο στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου. Πρόκειται για επένδυση 260 εκατ. ευρώ, σε έκταση 672 στρεμμάτων, που θα φιλοξενεί δραστηριότητες logistics, μεταποίησης και ελεύθερου εμπορίου. Ο διαγωνισμός βρίσκεται στην τελική φάση, με τρεις υποψηφίους. Παράλληλα, προχωρεί η παραχώρηση της Μαρίνας Καλαμαριάς, με επένδυση 140,5 εκατ. ευρώ.

Παιδεία, Υγεία και Πολιτισμός

Η αναπτυξιακή προσπάθεια δεν περιορίζεται στα έργα μεταφορών. Στην Κεντρική Μακεδονία δρομολογούνται 17 νέες σχολικές μονάδες, από τις οποίες οι 16 βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Οι 11 προβλέπεται να παραδοθούν εντός του 2026 και οι υπόλοιπες έξι το 2027.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με στόχο ολοκλήρωσης τις αρχές του 2027. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου στο Θεαγένειο, δυναμικότητας 425 κλινών και προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2028.

Παρεμβάσεις πραγματοποιούνται επίσης σε έξι νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και σε 33 Κέντρα Υγείας της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στον τομέα του πολιτισμού περιλαμβάνονται έργα στο Κρατικό Ωδείο, στο Τέμενος Χαμζά Μπέη και στα βυζαντινά μνημεία, καθώς και η δημιουργία του Μουσείου Ολοκαυτώματος.

Νέοι χώροι πρασίνου, πολιτισμού και αθλητισμού

Στις παρεμβάσεις για τον δημόσιο χώρο περιλαμβάνονται:

Η αποκατάσταση και αξιοποίηση του Κυβερνείου, γνωστού ως «Παλατάκι», ως πολυχώρου πολιτισμού, συνεδρίων και εκδηλώσεων.

Το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, με χώρους πρασίνου, αναψυχής, πολιτισμού και νέες μουσειακές χρήσεις.

Η δημιουργία περίπου 3.000 στρεμμάτων περιαστικού δάσους στον Δήμο Παύλου Μελά και η αναβάθμιση του Σέιχ Σου.

Η συνολική αναβάθμιση του Καυτανζογλείου Σταδίου, με έργα ύψους 11,6 εκατ. ευρώ, ώστε να επανέλθει σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία. Στόχος να το χρησιμοποιούν ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής για όσο το χρειαστούν.

Η ανάπλαση της ΔΕΘ

Η ανάπλαση της ΔΕΘ, ύψους 204,6 εκατ. ευρώ, αποτελεί τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα. Το σχέδιο προβλέπει δύο νέα βιοκλιματικά κτίρια συνολικής επιφάνειας περίπου 43.000 τετραγωνικών μέτρων, την ανακαίνιση του Συνεδριακού Κέντρου «Ι. Βελλίδης», τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου 120 στρεμμάτων και 1.064 νέες υπόγειες θέσεις στάθμευσης. Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρία στάδια, χωρίς να διακοπεί η λειτουργία της ΔΕΘ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030.

Οκτώ ακόμη παρεμβάσεις για την καθημερινότητα

Στην ομιλία παρουσιάστηκαν, τέλος, οκτώ πρόσθετες παρεμβάσεις:

1. Η ανάπλαση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, με προκήρυξη του διαγωνισμού στο τέλος του 2026.

2. Η δημιουργία 600 νέων θέσεων στάθμευσης μέσω της αξιοποίησης του πρώην Στρατοπέδου Φαρμάκη και του χώρου της πρώην Ναυτικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος.

3. Η παραχώρηση του συγκροτήματος του πρώην Αγίου Μηνά στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

4. Η ανάπλαση του αρχαιολογικού χώρου της Τούμπας σε μητροπολιτικό πάρκο 120 στρεμμάτων.

5. Η ανάθεση στον ΟΦΥΠΕΚΑ της αποκλειστικής ευθύνης για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού.

6. Η κατασκευή νέου κλειστού γηπέδου 2.000 θέσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που θα εξυπηρετεί τόσο τη Θεσσαλονίκη όσο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

7. Η δημιουργία χώρου πρασίνου και νέου προπονητηρίου στην Αγία Φωτεινή για τις ανάγκες του Άρη.

8. Η ενεργειακή αναβάθμιση 12 κτιριακών συγκροτημάτων του ΑΠΘ.