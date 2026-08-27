Οριακές μεταβολές στις ευρωαγορές μετά την Nvidia

Σε αυτό το κλίμα ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,27% στις 654,66 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 ενισχύεται οριακά κατά 0,04% στις 6.473 μονάδες.

Με οριακές μεταβολές κινούνται την Πέμπτη οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές ζυγίζουν τα εκρηκτικά αποτελέσματα της Nvidia και το ράλι της τεχνολογίας με την ευρύτερη επιιφυλακτικότητα στους τομείς της βιομηχανίας και καταναλωτικών αγαθών.

Σε αυτό το κλίμα ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,27% στις 654,66 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 ενισχύεται οριακά κατά 0,04% στις 6.473 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημειώνει κέρδη 0,02% στις 26.322 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει 0,36% στις 8.431 μονάδες. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 χάνει 0,52% στις 10.821 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κινείται με -0,11% στις 52.827 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 αποδυναμώνεται κατά 0,12% στις 20.056 μονάδες.

Οι τεχνολογικές μετοχές στην Ευρώπη σημειώνουν άνοδο με την ASML και την ASMI να σημειώνουν άνοδο 2% και η BE Semiconductor προσθέτει 2%.

Πέρα από τα μεγέθη της για το β' τρίμηνο εντυπωσιακό ήταν το μήνυμα που έστειλε η Nvidia για τη συνέχεια. Η εταιρεία προβλέπει έσοδα περίπου 108 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο που ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο, πάνω από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για περίπου 104,9 δισ. δολάρια. Εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη, θα είναι η πρώτη φορά που τα τριμηνιαία έσοδα της Nvidia ξεπερνούν το φράγμα των 100 δισ. δολαρίων.

Ασία

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια. Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,2% στις 66.131,98 μονάδες, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε 1,53% στις 6.912,37 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχασε 0,38% και ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας έκλεισε υψηλότερα κατά 0,86% στις 4.630,28 μονάδες.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε πτώση 0,98% στις 9.038,2 μονάδες.