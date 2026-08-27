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ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,7% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Ιούνιο

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ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,7% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Ιούνιο
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Η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 34.608.977 κόρους και παρουσίασε περαιτέρω μείωση κατά 1,6% τον Ιούνιο 2026.

Αύξηση 1,7% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Ιούνιο φέτος σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Ιουνίου 2025, έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουνίου 2025 προς τον Ιούνιο 2024, και πλέον αριθμεί 1.870 πλοία.

Στον αντίποδα, σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 34.608.977 κόρους και παρουσίασε περαιτέρω μείωση κατά 1,6% τον Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουνίου 2025. Μείωση 3,4% είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουνίου 2025 προς τον Ιούνιο 2024.

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tags:
Στόλος
ΕΛΣΤΑΤ
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