ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,7% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Ιούνιο

Η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 34.608.977 κόρους και παρουσίασε περαιτέρω μείωση κατά 1,6% τον Ιούνιο 2026.

Αύξηση 1,7% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Ιούνιο φέτος σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Ιουνίου 2025, έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουνίου 2025 προς τον Ιούνιο 2024, και πλέον αριθμεί 1.870 πλοία.

Στον αντίποδα, σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 34.608.977 κόρους και παρουσίασε περαιτέρω μείωση κατά 1,6% τον Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουνίου 2025. Μείωση 3,4% είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουνίου 2025 προς τον Ιούνιο 2024.