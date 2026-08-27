Χρηματιστήριο: Αντιμέτωπος με το «φράγμα» των 2.700 μονάδων ο Γενικός Δείκτης

Το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων επιχειρεί να υπερβεί την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, κινούμενος προς νέα υψηλά 17 ετών.

Το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων επιχειρεί να υπερβεί την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, κινούμενος προς νέα υψηλά 17 ετών.

Το αγοραστικό ενδιαφέρον παραμένει εστιασμένο στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, τόσο στις τράπεζες όσο και σε μη τραπεζικά blue chips, με την ελληνική αγορά να έχει μπροστά το σημαντικό ορόσημο της αναβάθμισης στην κατηγορία των ανεπτυγμένων.

Εκτός συνόρων, βασικός καταλύτης παραμένει η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν και το συνεχιζόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, το οποίο πλησιάζει πλέον τους έξι μήνες. Χθες οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν συμφωνία με το Ομάν για τον διαμοιρασμό εσόδων που σχετίζονται με τα Στενά. Η εξέλιξη ερμηνεύεται ως πιθανό βήμα προς μια ευρύτερη συμφωνία για την πρόσβαση της εμπορικής ναυτιλίας. Ωστόσο, σύμμαχοι των ΗΠΑ φέρονται να αμφισβητούν τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό έχει απομακρύνει πλήρως τις ιρανικές νάρκες.

Από σήμερα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στο Jackson Hole. Ο πρόεδρος της Fed θα απευθύνει αύριο την ομιλία του, αν και ο ίδιος αποφεύγει σκόπιμα να δίνει σαφή καθοδήγηση για τις επόμενες κινήσεις της Fed, στοιχείο που αυξάνει την αβεβαιότητα γύρω από το βασικό μήνυμα της ομιλίας του.

Στον τεχνολογικό κλάδο, η Nvidia ανακοίνωσε χθες μεγέθη πολύ υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς για το β’ τρίμηνο, καταδεικνύοντας ότι η ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης παραμένει εξαιρετικά ισχυρή, παρά τον αυξανόμενο προβληματισμό των επενδυτών για τις αποτιμήσεις και τις αποδόσεις των τεράστιων κεφαλαιουχικών δαπανών στον κλάδο.

Στο μεταξύ, το Brent υποχώρησε χθες κάτω και από τα 88 δολάρια το βαρέλι, ενώ σήμερα κινείται πέριξ των 86 δολαρίων.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται με μικτά πρόσημα, με τον DAX στη Φρανκφούρτη να ενισχύεται 0,10%, τον CAC στο Παρίσι να κινείται στο -0,32% και τον βρετανικό FTSE100 να υποχωρεί 0,51%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.694,32 μονάδες με άνοδο 0,27%, ενώ στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών βρέθηκε έως τις 2.701,80 μονάδες.

Σε θετικό έδαφος και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύεται 0,58% στις 3.166,96 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Τρ. Πειραιώς, ενισχυμένη 1,40% στα 10,48 ευρώ, και ακολουθούν οι Εθνική (+0,80%), CrediaBank (+0,58%), Τράπεζα Κύπρου (+0,19%) και Alpha Bank (+0,09%). Αμετάβλητη η Eurobank, ενώ η Optima Bank υποχωρεί 0,50%.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,6:1 με 51 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 31 σε αρνητικό και 68 αμετάβλητους.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 25,15 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 6,24 εκατ. ευρώ σε ένα πακέτο 600 χιλ. μετοχών της Τρ. Πειραιώς.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τα μεγαλύτερα κέρδη καταγράφει η Motor Oil, ενισχυμένη 2,04% στα 60 ευρώ και ακολουθούν, πέραν των τραπεζών, οι μετοχές των Aktor (+0,76%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,73%), ΔΕΗ (+0,59%), Aegean (+0,57%), ΕΥΔΑΠ (+0,47%) και ΟΤΕ (+0,40%). Ανοδικά κινούνται επίσης οι Cenergy και Viohalco (+0,35%), Helleniq Energy (+0,33%), Jumbo (+0,15%), ElvalHalcor (+0,13%) και ΔΑΑ (+0,09%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχεται η Allwyn (-1,97%) και ακολουθούν οι Coca-Cola HBC (-1,10%), Metlen (-0,28%), Lamda Development (-0,15%) και Τιτάν (-0,09%).