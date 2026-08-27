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H Nvidia προχωρά στην εξαγορά της Hugging Face

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H Nvidia προχωρά στην εξαγορά της Hugging Face
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Στην εξαγορά της πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα Hugging Face προχωρά η Nvidia έναντι 12,9 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Information, επικαλούμενο πηγή με γνώση της συμφωνίας.

Στην εξαγορά της πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα Hugging Face προχωρά η Nvidia έναντι 12,9 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Information, επικαλούμενο πηγή με γνώση της συμφωνίας.

Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ξεκίνησαν αφού η Hugging Face -μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιούν οι προγραμματιστές για να συνεργάζονται, να δοκιμάζουν και να μοιράζονται εργαλεία- δέχτηκε εκδήλωση ενδιαφέροντος για εξαγορά από άλλο υποψήφιο αγοραστή, σύμφωνα με το The Information.

Το Business Insider ανέφερε ξεχωριστά ότι η Nvidia βρισκόταν «σε διαπραγματεύσεις» για την εξαγορά της Hugging Face. Πιο συγκεκριμένα ότι η Hugging Face συνεργάζεται με μια τράπεζα για να αξιολογήσει το ενδιαφέρον των υποψηφίων αγοραστών.

Η Hugging Face και η Nvidia δεν απάντησαν σε αίτημα του CNBC για σχολιασμό των δημοσιευμάτων.

Εάν ολοκληρωθεί, η εξαγορά θα βάλει κάτω από την «ομπρέλα» της Nvidia μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες πλατφόρμες για την κοινή χρήση και την εργασία με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα, επεκτείνοντας περαιτέρω την παρουσία του κατασκευαστή τσιπ στο οικοσύστημα λογισμικού και μοντέλων.

Η Nvidia, η οποία χθες ανακοίνωσε εντυπωσιακά κέρδη, έχει συνάψει μια σειρά συμφωνιών τον τελευταίο χρόνο, συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας αδειοδότησης ύψους 20 δισ. δολαρίων με τη startup μικροεπεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης Groq.

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