Αγροτικές ενισχύσεις: Στον «αέρα» το χρονοδιάγραμμα πληρωμών – Τι καταγγέλλουν τα ΚΥΔ Κρήτης

Σοβαρές καθυστερήσεις στην υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026, προβλήματα στη λειτουργία της πλατφόρμας και έλλειψη κρίσιμων διευκρινίσεων από τις αρμόδιες αρχές καταγγέλλουν τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) της Κρήτης.

Σοβαρές καθυστερήσεις στην υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026, προβλήματα στη λειτουργία της πλατφόρμας και έλλειψη κρίσιμων διευκρινίσεων από τις αρμόδιες αρχές καταγγέλλουν τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) της Κρήτης, προειδοποιώντας ότι το επίσημο χρονοδιάγραμμα έχει καταστεί στην πράξη ανεφάρμοστο και ότι οι πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων κινδυνεύουν να μετατεθούν, στην καλύτερη περίπτωση, προς το τέλος του έτους.

Σε επιστολή της, η εκλεγμένη επιτροπή εκπροσώπησης των ΚΥΔ Κρήτης επισημαίνει ότι, παρότι η διαδικασία άνοιξε επίσημα στις 4 Αυγούστου, 20 ημέρες αργότερα είχαν οριστικοποιηθεί μόλις λίγες εκατοντάδες αιτήσεις, ενώ το σύστημα εξακολουθεί, όπως αναφέρει, να μην υποστηρίζει το σύνολο των φετινών απαιτήσεων. Τα ΚΥΔ κάνουν λόγο για δεκάδες ανεπίλυτα λειτουργικά και θεσμικά ζητήματα, από τη διασύνδεση με το Κτηματολόγιο και την αντιστοίχιση ΚΑΕΚ με ΑΤΑΚ έως τα μισθωτήρια και τους στομαχικούς βόλους.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζουν για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η καθυστέρηση στην προκαταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, αλλά και σε πληρωμές γεωργοπεριβαλλοντικών παρεμβάσεων, Νέων Αγροτών και άλλες διοικητικές διαδικασίες που προϋποθέτουν την ΕΑΕ 2026.

Αναλυτικά, η επιστολή:

«Φέτος έχουμε βρεθεί στην πρωτοφανή κατάσταση, τέλος Αυγούστου και παρά την επίσημη έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων ΟΣΔΕ 2026 από 4 Αυγούστου, στην πράξη, για λόγους που θα αναλυθούν παρακάτω, η διαδικασία να μην έχει ξεκινήσει ακόμα. Η καθυστέρηση αυτή επηρεάζει το επίσημο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί και το καθιστά ουσιαστικά ανεφάρμοστο. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ, όσοι υπέβαλαν δήλωση ΟΣΔΕ έως 15 Σεπτεμβρίου θα λάμβαναν προκαταβολή τέλος Οκτωβρίου και οι υπόλοιποι γεωργοί στο τέλος Νοεμβρίου.

Αυτή τη στιγμή, 20 ημέρες μετά την επίσημη έναρξη της υποβολής των αιτήσεων, υπάρχουν λίγες εκατοντάδες αιτήσεις που έχουν οριστικοποιηθεί, με προοπτική και αυτές μελλοντικά, όταν το σύστημα θα είναι πλήρως λειτουργικό, να τροποποιηθούν. Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί για πλήρη ταύτιση Κτηματολογίου με τη δήλωση, αντιστοίχιση ΚΑΕΚ με ΑΤΑΚ, τοποθέτηση στομαχικών βόλων κ.α., με πρόσθετο διοικητικό βάρος για τα ΚΥΔ (σύναψη συμφωνητικών, τήρηση φακέλου τεκμηρίωσης, έλεγχοι ασυμβίβαστου και τήρησης δέουσας επιμέλειας) δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων ΟΣΔΕ και των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων, σε λιγότερο από τρεις μήνες, μεταθέτοντας στην πράξη την πληρωμή των αγροτικών ενισχύσεων, στην καλύτερη περίπτωση, στο τέλος του έτους.

Η καθυστέρηση στην υποβολή της ΕΑΕ έχει συνέπειες και σε πλήθος άλλων Παρεμβάσεων του ΠΑΑ αλλά και σε διοικητικές διαδικασίες. Η ΕΑΕ 2026 είναι απαραίτητη για την πληρωμή προκαταβολής των γεωργοπεριβαλλοντικών παρεμβάσεων (Κομφούζιο, Νιτρορύπανση, Βιολογική), για την κατάθεση αιτημάτων πληρωμής των Νέων Αγροτών που εντάχθηκαν το 2022 και ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους το 2026, για την έκδοση βεβαίωσης κατά κύριο επάγγελμα αγρότη (απαραίτητο δικαιολογητικό συμμετοχής ή πληρωμής σε πλήθος Παρεμβάσεων, όπως Νέων Αγροτών και Σχεδίων Βελτίωσης, ανανέωσης άδειας λαϊκής αγοράς) ή κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης (απαραίτητο για ταξινόμηση αγροτικού) και άλλες χρήσεις.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων ΟΣΔΕ, παρά τις συνεχείς βελτιώσεις, ακόμα δεν μπορεί να υποστηρίξει το σύνολο των απαιτήσεων που έχουν τεθεί φέτος, με δεκάδες ακόμα ουσιώδη ανεπίλυτα προβλήματα, όπως η έλλειψη εκτυπώσεων ΕΛΓΑ, εξουσιοδότησης πληρωμής οφειλής μισθώματος δημόσιου βοσκότοπου, αιτημάτων πληρωμής Παρεμβάσεων, καταχώρησης πολλαπλών ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ σε ένα αγροτεμάχιο, καταχώρηση πολλαπλών σπορομερίδων μίας ποικιλίας, ορθού ελέγχου ασυμβατότητας οικολογικών σχημάτων, ορθής άντλησης στοιχείων τιμολογίων και μισθωτηρίων και πολλών άλλων. Πέρα των λειτουργικών προβλημάτων βλέπουμε επίσης ότι λείπουν σημαντικά εργαλεία (συγκεντρωτικές εκτυπώσεις) που μας βοηθούσαν στη διαχείριση των αιτήσεων.

Μέχρι σήμερα έχουν τεθεί δεκάδες αιτήματα για διευκρινίσεις που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο όπως το πλαίσιο λειτουργίας των ΚΥΔ μετά την κατάργηση των συμβάσεων μας, τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, την ευθύνη των εργαζομένων στο πλαίσιο της δέουσας επιμέλειας, τον έλεγχο πληρότητας και ορθότητας των δικαιολογητικών στο πλαίσιο της δέουσας επιμέλειας και άλλα. Έχουν τεθεί επίσης ερωτήματα και παρατηρήσεις για λειτουργικά θέματα, όπως η διαχείριση ειδικών περιπτώσεων με το Κτηματολόγιο (μεταβιβάσεις και κληρονομιές που δεν έχουν μεταγραφεί, αγροτεμάχια που δεν έχουν αποδοθεί στους γεωργούς, ενστάσεις που εκκρεμούν, τα ακτημονικά και ανταλλάξιμα, οι βοσκότοποι κτλ.), η διαχείριση των χειρόγραφων μισθωτηρίων καθώς το ΜΙΔΑ δεν λειτουργεί ακόμα, η αναλογικότητα των κυρώσεων στις περιπτώσεις μη άσκησης της δέουσας επιμέλειας και άλλα διοικητικής φύσης (π.χ. η μετατροπή εταιρικής μορφής των ΚΥΔ). Τέλος έχουν τεθεί πολλά ερωτήματα και παρατηρήσεις για τη λειτουργία της ΕΑΕ 2026.

Το σύνολο των ερωτημάτων και των παρατηρήσεων έχουν υποβληθεί μεμονωμένα ή συλλογικά, κατά περίπτωση, τηλεφωνικά ή γραπτώς στη γραμμή υποστήριξη my1521 ή/και με επιστολές στην ΑΑΔΕ/ΓΔΕΛΕΠ, τόσο στη Γραμματεία Επιτροπής Συντονισμού Φορέων, στη Γραμματεία του Διοικητή της ΑΑΔΕ, στη Γενική Διευθύντρια της ΓΔΕΛΕΠ και τις αρμόδιες Διευθύνσεις που υποδεικνύονταν. Σε ότι αφορά τα ερωτήματα και τις παρατηρήσεις επί του θεσμικού πλαισίου δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Σε ότι αφορά λειτουργικής φύσης ερωτήματα και ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία της ΕΑΕ 2026, στην περίπτωση των τηλεφωνικών ερωτημάτων η συνήθης απάντηση ήταν ότι δεν είχαν ενημερωθεί ακόμα και παρέμπενταν στις κατά τόπους Διευθύνσεις της ΑΑΔΕ (όπου επίσης δεν έχουν σχετική ενημέρωση). Στα γραπτά ερωτήματα στο my1521 αποδείχθηκε ότι οι απαντήσεις στέλνονται από σύστημα AI, πολλές φορές δίχως ουσιαστική απάντηση ή με ασαφή διατύπωση ή με απλή παραπομπή στην εγκύκλιο, ενώ εντοπίστηκαν και λανθασμένες απαντήσεις.

Σήμερα:

• Έχουμε ένα μη πλήρως λειτουργικό σύστημα καθιστώντας το μεγαλύτερο μέρος των αιτήσεων αδύνατο να υποβληθούν.

• Δεν έχουμε λάβει απαντήσεις σχετικά με το πλαίσιο συνέχισης λειτουργίας ως ΚΥΔ.

• Δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση σε καίρια ερωτήματα σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, τα οποία είναι απαραίτητο να απαντηθούν ώστε να αποφύγουμε ζημιά, λόγω μη τήρησης του ασυμβίβαστου ή της δέουσας επιμέλειας, στις επιχειρήσεις, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις ΕΑΣ που έχουν πιστοποιηθεί ως ΚΥΔ και στο προσωπικό που απασχολείται στο έργο.

• Δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση σε καίρια ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση ειδικών περιπτώσεων που δεν είναι δυνατή η επαλήθευση στοιχείων με το Κτηματολόγιο, θέτοντας σε κίνδυνο την καταβολή των ενισχύσεων σε χιλιάδες γεωργούς.

• Δεν λειτουργεί ακόμα το ΜΙΔΑ, το οποίο απαραίτητο για τη χρήση χειρόγραφων μισθωτηρίων που έχουν συνταχθεί στο παρελθόν, παραμένουν σε ισχύ και αφορά χιλιάδες γεωργούς.

• Δεν έχει προχωρήσει ακόμα η τοποθέτηση στομαχικών βόλων, λόγω προβλημάτων στην αντίστοιχη πλατφόρμα.

• Δεν έχουμε καμία ανταπόκριση στις παρατηρήσεις που έχουμε υποβάλλει σε σχέση με την αναλογικότητα των κυρώσεων που αντιμετωπίζουμε.

Η μετάβαση σε ένα νέο σύστημα αποτελεί μια σημαντική διοικητική αλλαγή, η οποία αναγνωρίζουμε ότι συμβάλει στην ενίσχυση της διαφάνειας, της ασφάλειας των διαδικασιών και της προστασίας των κοινοτικών πόρων. Για να επιτευχθεί όμως ο στόχος αυτός, είναι απαραίτητο οι κανόνες να είναι σαφείς, εφαρμόσιμοι και ενιαίοι για όλους τους εμπλεκόμενους. Διαχρονικά έχουμε αποδείξει ότι είμαστε πάντα παρόντες τόσο για τους γεωργούς, όσο και για την Πολιτεία, να συμβάλλουμε στη βελτίωση του ΟΣΔΕ, στην επίλυση προβλημάτων, να εξυπηρετήσουμε τους γεωργούς και πέρα από το ΟΣΔΕ και να ολοκληρώσουμε ένα μεγάλο και περίπλοκο έργο σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα. Δηλώνουμε και τώρα παρόν, όπως διαχρονικά είμαστε παρόντες.

Σε αναμονή της ολοκλήρωσης της πλατφόρμας υποβολής των αιτήσεων ΟΣΔΕ, απαιτούμε:

• Την απάντηση του πλήθους καίριων ερωτημάτων που έχουν κατατεθεί για την εξασφάλιση των ενισχύσεων των αγροτών, των επιχειρήσεων μας και των εργαζομένων μας.

• Να ληφθούν υπόψη και να γίνουν οι σχετικές θεσμικές αλλαγές στα ζητήματα που σχετίζονται με τη δέουσα επιμέλεια και τη συνυπευθυνότητα, και να δοθούν αριθμημένες και συγκεκριμένες οι περιπτώσεις οι οποίες συνιστούν παράβαση και επιφέρουν πρόστιμα και κυρώσεις στους χειριστές και στις επιχειρήσεις.

• Τον καθορισμό ενός λογικού χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου και την παροχή των απαραίτητων εργαλείων (συγκεντρωτικές εκτυπώσεις, διασταυρωτικοί, αποτελέσματα monitoring) στο περιβάλλον της ΕΑΕ και την έγκαιρη παροχή των σχετικών πληροφοριών, όταν η πλατφόρμα θα γίνει πλήρως λειτουργική.

• τη λειτουργία helpdesk το οποίο να αναλάβει και την ενημέρωση των επαγγελματιών, στελεχωμένου από άτομα με καλή γνώση του πλαισίου λειτουργίας για την αποστολή ερμηνευτικών εγκυκλίων και απαντήσεων σε εξειδικευμένα ερωτήματα.

Ο στόχος όλων μας είναι κοινός, η ορθή υποβολή των ΕΑΕ 2026, η προστασία των παραγωγών και των κοινοτικών πόρων και η δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος που θα μπορεί να λειτουργεί με σταθερούς κανόνες και τα επόμενα χρόνια.

Η εκλεγμένη επιτροπή εκπροσώπησης Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων Κρήτης».