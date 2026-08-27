Hellenic Train: Θανατηφόρα παράσυρση ατόμου από αμαξοστοιχία έξω από τη Λάρισα

Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε και οι επιβάτες μεταφέρονται με λεωφορεία στη Λάρισα.

Τελευταία ενημέρωση 12:55

Θανατηφόρα παράσυρση ατόμου σημειώθηκε σήμερα το πρωί από την αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα, λίγο έξω από τη Λάρισα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train, σήμερα στις 09:12, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο 1593 με 68 επιβάτες (Θεσσαλονίκη- Λάρισα), αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν τον Σταθμό της Λάρισας.

Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για παροχή βοηθείας στο περιστατικό, σήμερα, 27 Αυγούστου 2026 περίπου στις 09:30. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρισας, καθώς και από την 8η ΕΜΑΚ, με 3 οχήματα.

Στο σημείο διακόπηκε η κυκλοφορία των συρμών και στα δύο ρεύματα. Ο άνδρας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ανασύρθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα.