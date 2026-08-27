Νεπάλ: Προσομοίωση δείχνει πώς κατάρρευση παγετώνα οδηγεί σε βιβλική καταστροφή

Την έκταση της καταστροφής στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας, μετά τη φονική πλημμύρα, αποτυπώνει προσομοίωση τεχνητής νοημοσύνης.

Την έκταση της καταστροφής στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας, μετά τη φονική πλημμύρα, αποτυπώνει προσομοίωση τεχνητής νοημοσύνης που εξηγεί πώς μια κατάρρευση παγετώνα και η επακόλουθη μετακίνηση τεράστιων ποσοτήτων πάγου, βράχων, λάσπης και νερού μπορούν μέσα σε ελάχιστο χρόνο να εξαφανίσουν μία ολόκληρη κοιλάδα με ότι υπάρχει σε αυτή.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα επιστημονικές εκτιμήσεις, όλα άρχισαν μετά την κατάρρευση τμήματος παγετώνα, η οποία προκάλεσε τεράστια χιονοστιβάδα πάγου και βράχων. Το υλικό κατέληξε στον ποταμό Lhende Khola, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά ισχυρό «μείγμα» λάσπης και νερού που στο πέρασμά του κατέστρεψε υποδομές, δρόμους και οικισμούς.

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