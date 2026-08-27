ΥΠΕΞ για πλημμύρες στο Νεπάλ: «Η σκέψη μας στις οικογένειες των θυμάτων και των αγνοουμένων»

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από τις τραγικές ειδήσεις για τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και την Κίνα», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ και την Κίνα, προκαλώντας θύματα και αγνοουμένους. Σε ανάρτησή του, το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η Ελλάδα παρακολουθεί με θλίψη τις τραγικές ειδήσεις από τις πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ και την Κίνα.

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από τις τραγικές ειδήσεις για τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και την Κίνα», αναφέρεται στην ανάρτηση.

«Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων και των αγνοουμένων, καθώς και σε όλους τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία», καταλήγει το υπουργείο Εξωτερικών.