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Ανδρουλάκης: «Αλλάζουμε τους κανόνες, δίνοντας δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος

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Ανδρουλάκης: «Αλλάζουμε τους κανόνες, δίνοντας δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος
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Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ανάρτησε βίντεο στο TikTok, στο οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μιλένα Αποστολάκη προναγγέλλουν τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ.

Στις 18:00 το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει εκδήλωση στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων για το ιδιωτικό χρέος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, παρουσιάζει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, με λύσεις που βάζουν ξανά τον πολίτη στο επίκεντρο, τις οποίες θα αναπτύξουν η Μιλένα Αποστολάκη, αρμόδια στελέχη από τον Τομέα Ανάπτυξης του κόμματος, ενώ έχουν κληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι φορέων δασνειοληπτών.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ανάρτησε βίντεο στο TikTok, στο οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μιλένα Αποστολάκη προναγγέλλουν τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ.

«Τι δεν μας λένε για το ιδιωτικό χρέος;

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης και η υπεύθυνη ΚΤΕ Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών, Μιλένα Αποστολάκη με το βίντεο που ανήρτησαν στο TikTok, κάνουν μια σύντομη ενημέρωση.

Σήμερα, ο πολίτης είναι μόνος απέναντι στους ισχυρούς. Αυτό αλλάζει, με δίκαιους κανόνες, πραγματική προστασία και δεύτερη ευκαιρία».

@nikos.androulakis Μία γρήγορη ενημέρωση από την @Milena Apostolaki ♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis

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tags:
Νίκος Ανδρουλάκης
ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ
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