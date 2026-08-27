57η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη: Πάνω από 100 επιχειρήσεις με περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης (Α’ Προβλήτα, Ναυάρχου Βότση 4).

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη την 57η «Ημέρα Καριέρας», ένα διήμερο γεγονός αφιερωμένο στην απασχόληση και την άμεση διασύνδεση επιχειρήσεων με πολίτες που αναζητούν εργασία.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης (Α’ Προβλήτα, Ναυάρχου Βότση 4).

Στη φετινή διοργάνωση θα συμμετάσχουν πάνω από 100 επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε ειδικότητες υψηλής, μεσαίας και χαμηλής εξειδίκευσης, καλύπτοντας όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κλάδων.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους, ενώ η δήλωση ενδιαφέροντος πραγματοποιείται μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-thessaloniki-092026

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να:

έρθουν σε απευθείας επαφή με εκπροσώπους επιχειρήσεων, χωρίς να απαιτείται προκαθορισμένο ραντεβού

ενημερωθούν για τις ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας

διερευνήσουν νέες επαγγελματικές προοπτικές σε διαφορετικούς τομείς απασχόλησης

συνομιλήσουν με εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ), προκειμένου να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και δράσεις της Υπηρεσίας.

Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν θα έχουν τη δυνατότητα να: