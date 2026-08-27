Allwyn: Ισχυρό τρίμηνο με άλμα 27% στα καθαρά έσοδα

Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε η Allwyn στο δεύτερο τρίμηνο χρήσης, με τα καθαρά έσοδα να ενισχύονται κατά 27% σε ετήσια βάση.

Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε η Allwyn στο δεύτερο τρίμηνο χρήσης, με τα καθαρά έσοδα να ενισχύονται κατά 27% σε ετήσια βάση και τα προσαρμοσμένα EBITDA κατά 29%, καθώς η εταιρεία επωφελήθηκε από τη συνεχιζόμενη δυναμική στην ηπειρωτική Ευρώπη, την ανάπτυξη του ψηφιακού καναλιού και τη συνεισφορά της PrizePicks.

Ειδικότερα, την τρίμηνη περίοδο έως τις 30 Ιουνίου, τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 1,246 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 27% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Εξαιρουμένων της επίδρασης από την αύξηση των φόρων στα τυχερά παιχνίδια στην Αυστρία και της εξαγοράς της PrizePicks, η ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 5%, στα ίδια επίπεδα με το πρώτο τρίμηνο. Η επίδοση συγκρίνεται μάλιστα με μια ισχυρή περσινή περίοδο, κατά την οποία αρκετές αγορές είχαν ευνοηθεί από ευνοϊκούς κύκλους τζακ ποτ.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν στα 458 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 29%, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 37% των καθαρών εσόδων, ενισχυμένο κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα σε ετήσια βάση.

Χωρίς την εξαγορά της PrizePicks, την επίδραση των υψηλότερων φόρων στην Αυστρία και τις αυξημένες αποσβέσεις του τέλους άδειας στη LottoItalia, η αύξηση των προσαρμοσμένων EBITDA διαμορφώθηκε στο 9%.

Επιβεβαιώνει το outlook για το 2026

Η Allwyn επιβεβαίωσε τις προβλέψεις της για το σύνολο του 2026, αναμένοντας αύξηση των καθαρών εσόδων σε ποσοστό μεταξύ 25% και 30%, πριν από έκτακτες επιπτώσεις ύψους περίπου 60 εκατ. ευρώ, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως. Το περιθώριο προσαρμοσμένων EBITDA αναμένεται να κινηθεί περίπου στο 37%.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ενδιάμεση διανομή 0,20 ευρώ ανά μετοχή, κίνηση που, σύμφωνα με τον όμιλο, αντανακλά την εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης και δημιουργίας ταμειακών ροών, καθώς και τη δέσμευση για αποδόσεις προς τους μετόχους.

Τι δήλωσε ο CEO της Allwyn

Ο διευθύνων σύμβουλος της Allwyn, Robert Chvatal, δήλωσε:

«Μετά από ένα πολύ θετικό πρώτο τρίμηνο, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω περαιτέρω ισχυρές επιδόσεις στο δεύτερο τρίμηνο, με τα καθαρά έσοδα του Ομίλου να αυξάνονται κατά 27% σε ετήσια βάση, στα 1,2 δισ. ευρώ, και τα προσαρμοσμένα EBITDA να αυξάνονται κατά 29%, στα 458 εκατ. ευρώ. Αυτό αντανακλά τη δύναμη της στρατηγικής μας και την επιτυχία μας στην υλοποίησή της, όπως αποδεικνύεται από τη συνεχιζόμενη δυναμική στην ηπειρωτική Ευρώπη και τη συνεισφορά της PrizePicks.

Σε υποκείμενη βάση, εξαιρουμένης της συνεισφοράς της PrizePicks και προσαρμόζοντας για τους υψηλότερους φόρους στα τυχερά παιχνίδια στην Αυστρία, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, παρά την ισχυρή συγκριτική βάση, η οποία είχε επωφεληθεί από ευνοϊκούς κύκλους τζακ ποτ σε αρκετές αγορές. Η ανάπτυξη υποστηρίχθηκε από τη συνεχιζόμενη επέκταση του ψηφιακού καναλιού και την εξαιρετική επίδοση στο Sports Betting και το iGaming, με το Sports Betting να επωφελείται από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2026. Η υποκείμενη αύξηση των EBITDA υποστηρίχθηκε από τη βελτιωμένη κερδοφορία στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την ολοκλήρωση του τεχνολογικού μετασχηματισμού της The National Lottery.

Σημειώσαμε επίσης σημαντική πρόοδο ως προς τη στρατηγική ανάπτυξής μας, συνεχίζοντας να επενδύουμε στα προϊόντα μας και στην εμπειρία των παικτών και υλοποιώντας σημαντικές βελτιώσεις προϊόντων σε ολόκληρο τον Όμιλο από το τέλος του πρώτου τριμήνου. Σε αυτές περιλαμβάνονται νέα ή αναβαθμισμένα παιχνίδια λοταρίας με κληρώσεις στην Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου είμαστε υπερήφανοι που είμαστε ο πρώτος πάροχος εκτός ΗΠΑ που προσφέρει το Powerball, ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια τζακ ποτ στον κόσμο. Επιπλέον, στη Βόρεια Αμερική συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε με ταχείς ρυθμούς την προσφορά της PrizePicks, δίνοντας στους παίκτες τη δυνατότητα να συνδυάζουν ένα PlayerPick με ένα TeamPick στο ίδιο line-up, ενσωματώνοντας αγορές προβλέψεων παράλληλα με το DFS και συμβάλλοντας στην εμβάθυνση της συμμετοχής και στη διεύρυνση των τρόπων με τους οποίους μπορούν να παίξουν οι πελάτες.

Παράλληλα με αυτή τη λειτουργική πρόοδο, ολοκληρώσαμε τα τελικά βήματα του συνδυασμού της Allwyn International και του ΟΠΑΠ. Μετά το τέλος του τριμήνου, συμφωνήσαμε επίσης να αυξήσουμε τη συμμετοχή μας στη Next Lotto, έναν αδειοδοτημένο διαδικτυακό μεταπωλητή παιχνιδιών με κληρώσεις που προσφέρονται από κρατικές λοταρίες σε όλη τη Γερμανία, στο 65%, αποκτώντας τον έλεγχό της.

Τέλος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ενδιάμεση διανομή 0,20 ευρώ ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2026, ανεβάζοντας τις συνολικές επιστροφές κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της επαναγοράς μετοχών μας, στα 1,19 ευρώ ανά μετοχή για το ημερολογιακό έτος 2026, αντανακλώντας τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε ελκυστικές χρηματικές αποδόσεις στους μετόχους, παράλληλα με τις επενδύσεις στην ανάπτυξη.

Κοιτάζοντας μπροστά, η συνολική εμπορική δραστηριότητα παραμένει σύμφωνη με τις προσδοκίες μας και είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε εκ νέου τις προβλέψεις του Ομίλου για το 2026. Παραμένουμε βέβαιοι για την ικανότητά μας να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη, ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών και ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους μακροπρόθεσμα».