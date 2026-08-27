Γιατί ο συμβιβασμός της Meta είναι πολύ μεγάλη «υπόθεση»

Το συνολικό ποσό των 18 δισ. δολαρίων που θα καταβάλει την καθιστά ως μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίας συμβιβασμού για την προστασία των καταναλωτών στην ιστορία των ΗΠΑ.

Η συμφωνία της Meta για συμβιβασμό με τις πολιτείες των ΗΠΑ την Τετάρτη, ανοίγει το δρόμο για σαρωτικές αλλαγές στην προστασία των παιδιών στα social media, έναν πεδίο που το Κογκρέσο μέχρι στιγμής δεν είχε καταφέρει να ρυθμίσει, σύμφωνα με το Politico.

Το συνολικό ποσό, 18 δισ. δολάρια (17 δισ. από την υπόθεση που εκδικάζεται στην Καλιφόρνια και επιπλέον 1 δισ. από μία ξεχωριστή συμφωνία με το Τέξας) την καθιστά ως μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίας συμβιβασμού για την προστασία των καταναλωτών στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ωστόσο, η πραγματική σημασία θα προκύψει από τα όρια ηλικίας και άλλες δικλίδες ασφαλείας που η Meta δεσμεύθηκε να εφαρμόσει σε Instagram και Facebook, μέτρα που ενδέχεται κάποια μέρα να επεκταθούν και σε εταιρείες όπως η Meta, το TikTok και το Snapchat.

Όντως η Meta απηύθυνε κάλεσμα σε TikTok και YouTube να συμμετάσχουν στην υιοθέτηση των νέων προτύπων, διασφαλίζοντας ότι οι έφηβοι θα χρησιμοποιούν τα social media με υγιή και υπεύθυνο τρόπο. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα, η Meta ξεκινά μία καμπάνια πίεσης άλλων εταιρειών, ώστε να προσυπογράψουν τις νέες διατάξεις.

Οποιεσδήποτε συμφωνίες προκύψουν θα μπορούσαν να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στις πλατφόρμες, στις οποίες έχουν καθημερινά πρόσβαση οι περισσότεροι Αμερικανοί, έπειτα από χρόνια κατά τα οποία οι διαδικτυακοί κολοσσοί χρειάστηκε κυρίως να ανησυχούν για ρυθμίσεις που προέρχονταν από την Καλιφόρνια και την Ευρώπη.

«Δεν πετύχαμε όλα όσα θέλαμε, αλλά πετύχαμε πάρα πολλά. Το Κογκρέσο πραγματικά δεν είχε καταφέρει να δράσει» δήλωσε στο Politico ο γενικός εισαγγελέας του Τενεσί, Τζόναθαν Σκέρμετι. «Θεωρώ ότι αυτό είναι το αμέσως καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας».

Από τη μεριά της η Meta, παρουσιάζει επίσης την συμφωνία με παρόμοιο τρόπο. Ο επικεφαλής του νομικού της τμήματος C.J. Mahoney δήλωσε την Τετάρτη ότι «η συμφωνία χαράσσει τη σωστή στρατηγική για όλο τον κλάδο αλλά η επιτυχία της έγκειται στο να ακολουθήσουν όλες οι υπόλοιπες πλατφόρμες το ίδιο παράδειγμα».

«Γι’ αυτό καλούμε τους συναδέλφους μας στον κλάδο, την TikTok και το YouTube, να εφαρμόσουν άμεσα αυτό το νέο πλαίσιο», πρόσθεσε ο Mahoney.

Πάντως, ορισμένοι άνθρωποι του κλάδου «χλευάζουν» συμφωνία σύμφωνα με στέλεχος άλλης εταιρείας, το οποίο επισήμανε ότι η Meta συμφώνησε σε όρους που θα έβλαπταν άλλες διαδικτυακές εταιρείες.

«Ουσιαστικά, μοιάζει απλώς με ένα τέχνασμα δημοσίων σχέσεων. Το περιγράφουν ως συμφωνία. Δεν είναι συμφωνία όταν σου κρατούν πιστόλι στο κεφάλι. Θέλουν να καταστρέψουν όλους, επειδή είναι ουσιαστικά ανίκανοι να υπερασπιστούν τις πρακτικές τους», τόνισε.

«Κρίμα που βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση»

Η Meta έχει δεχτεί επανειλημμένα κριτική από μέλη και των δύο κομμάτων στο Κογκρέσο λόγω ισχυρισμών ότι οι πλατφόρμες της βλάπτουν εν γνώσει τους τα παιδιά, μεταξύ άλλων προκαλώντας άγχος, διατροφικές διαταραχές και αυτοκτονικές σκέψεις.

Αυτές οι κατηγορίες οδήγησαν σε μια αρκετά έντονη στιγμή κατά τη διάρκεια ακρόασης τον Ιανουάριο του 2024, όπου ο διευθύνων σύμβουλος Μαρκ Ζούκερμπεργκ σηκώθηκε και ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς που βρίσκονταν στο ακροατήριο.

Ωστόσο, οι νομοθέτες δεν έχουν καταφέρει να θεσπίσουν ολοκληρωμένη ομοσπονδιακή νομοθεσία για την ασφάλεια των παιδιών και οι προοπτικές να θεσπίσει το Κογκρέσο έναν τέτοιο νόμο φέτος μοιάζουν αβέβαιες λόγω των έντονων διαφωνιών μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

«Είναι κρίμα που βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση. Είναι πραγματικά καθήκον των νομοθέτων να μην προβάλλουν πλέον δικαιολογίες», δήλωσε η Τζούλι Σκέλφο, ιδρύτρια της «Mothers Against Media Addiction», μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο.

«Η πίεση για τη θέσπιση νομοθεσίας πρέπει να συνεχιστεί», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου της Βουλής, Μπρετ Γκάθρι (Ρεπουμπλικανός από το Κεντάκι), ο οποίος συνέβαλε στη διαμόρφωση του πακέτου μέτρων για την ασφάλεια των παιδιών που ψήφισε η Βουλή τον Ιούνιο.

«Η σημερινή συμφωνία καθιστά σαφή τη σοβαρότητα των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας και υπογραμμίζει την ανάγκη για ολοκληρωμένη νομοθεσία που θα τα προστατεύει από τις διαδικτυακές βλάβες. Χωρίς περαιτέρω νομοθεσία, οι απειλές που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας θα συνεχιστούν», πρόσθεσε.

Η συμφωνία ήρθε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η δίκη που ξεκίνησε από καταγγελίες της Καλιφόρνιας και δεκάδων άλλων πολιτειών που κατηγόρησαν τη Meta ότι δημιουργεί σκόπιμα εθισμό στα παιδιά στις πλατφόρμες της, παραπλανώντας τους χρήστες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους. Η συμφωνία επεκτείνεται σε τουλάχιστον 47 πολιτείες των ΗΠΑ, καθώς και στην Περιφέρεια της Κολούμπια, το Πουέρτο Ρίκο, τις Βόρειες Μαριάνες Νήσους και την Αμερικανική Σαμόα.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε στα μισά μιας αστικής δίκης που επικεντρώθηκε στις καταγγελίες της Καλιφόρνιας και περισσότερων από δύο δωδεκάδων άλλων πολιτειών, σύμφωνα με τις οποίες η Meta έχει σκόπιμα δημιουργήσει εξάρτηση στα παιδιά από τις πλατφόρμες της, παραπλανώντας παράλληλα τους χρήστες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους. Η συμφωνία καλύπτει τουλάχιστον 47 πολιτείες των ΗΠΑ, καθώς και την Περιφέρεια της Κολούμπια, το Πουέρτο Ρίκο, τις Βόρειες Μαριάνες Νήσους και την Αμερικανική Σαμόα.

Παράλληλα, ο γενικός εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον, έκανε χθες συμφωνία διακανονισμού με την εταιρεία, αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων. Ο γενικός εισαγγελέας του Νέου Μεξικού, Ραούλ Τόρες, είχε διαπραγματευτεί ξεχωριστά μέτρα για την πολιτεία του με τη Meta, σε διαφορετική υπόθεση, νωρίτερα φέτος.

Όρια ηλικίας

Ένα από τα αποτελέσματα της συμφωνίας με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις θα ήταν η δημιουργία ενός de facto προτύπου για την επιβεβαίωση της ηλικίας στις πλατφόρμες social media, μία πρόταση που διχάζει το Κογκρέσο και προκαλεί αντιδράσεις από οργανώσεις υπεράσπισης της ιδιωτικότητας.

Οι απαιτήσεις για την επιβεβαίωση της ηλικίας των παιδιών στο διαδίκτυο είναι δημοφιλής, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, οι προτεινόμενες μέθοδοι για την απόδειξη της ηλικίας των χρητσών όπως το να σκανάρουν οι ενήλικες το πρόσωπό τους ή το δίπλωμα οδήγησής τους, δεν είναι και τόσο.

Ο διακανονισμός της Meta συμβάλλει στην παράκαμψη πολλών από τις πολιτικές διαμάχες γύρω από την επαλήθευση ηλικίας, ενώ παράλληλα ασκεί πίεση στον υπόλοιπο κλάδο της τεχνολογίας να συμμορφωθεί με εθελοντικά πρότυπα, δήλωσε ο Iain Corby, εκτελεστικός διευθυντής της Ένωσης Παρόχων Επαλήθευσης Ηλικίας (Age Verification Providers Association).

«Δεν θα με εξέπληττε αν οι πολιτικοί καλωσόριζαν αυτή την δικαιολογία για να μην νομοθετήσουν», είπε.

Τα μέτρα προστασίας της πρότασης είναι παρόμοια με αυτά που έχουν προτείνει υποστηρικτές και νομοθέτες στις εκκρεμείς εκδόσεις του «Kids Online Safety Act» της Βουλής και της Γερουσίας.

Παρά το γεγονός πως η δικαστική διαδικασία χρειάστηκε χρόνια για να φτάσει σε αυτό το σημείο, οι υποστηρικτές αναφέρουν ότι ο μη πολιτικός χαρακτήρας της δικαστικής διαδικασίας συχνά οδηγεί σε ταχύτερα αποτελέσματα από ό,τι η αναμονή για δράση εκ μέρους των νομοθέτων.

«Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον ρόλο που έχουν διαδραματίσει τα εκατομμύρια δολάρια που έχουν δαπανήσει οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας σε δραστηριότητες άσκησης πίεσης και συνεισφορές σε προεκλογικές εκστρατείες, καθυστερώντας την πρόοδο σε ομοσπονδιακή νομοθεσία όπως ο KOSA», δήλωσε η Σκέλφο της οργάνωσης «Mothers Against Media Addiction».

«Αν το Κογκρέσο είχε ψηφίσει τον KOSA πριν από χρόνια, οι προστασίες “ασφάλειας από το σχεδιασμό” θα είχαν ήδη γίνει νόμος και οι πολιτείες δεν θα χρειαζόταν να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για να επιβάλλουν αλλαγές στο σχεδιασμό, μία εταιρεία τη φορά», δήλωσε ο Μικ Τόμπιν, συνιδρυτής και διευθυντής υπεράσπισης της Young People’s Alliance.

Εντείνεται η πίεση στην Ουάσινγκτον

Οι όροι της συμφωνίας θα ισχύουν μόνο για 10 χρόνια και, προς το παρόν, θα εφαρμόζονται αποκλειστικά στην Meta. Επίσης, η συμφωνία δεν θεσπίζει μια νομική υποχρέωση γνωστή ως «υποχρέωση επιμέλειας» - δηλαδή την απαίτηση οι πλατφόρμες να περιορίζουν την εύλογα προβλέψιμη βλάβη σε ανηλίκους - την οποία ομάδες για την ασφάλεια στο διαδίκτυο πιέζουν να συμπεριληφθεί στη νομοθεσία.

Η Χέιλι Χινκλ, νομική σύμβουλος της οργάνωσης Fairplay για την ασφάλεια των παιδιών στην τεχνολογία, δήλωσε ότι το Κογκρέσο πρέπει ακόμη να θεσπίσει ένα «πρότυπο με εγγύηση για το μέλλον», αν και θεωρεί το γεγονός ότι η Meta αποδέχτηκε αυτή τη συμφωνία ως ένα ενθαρρυντικό σημάδι για τις νομοθετικές προσπάθειες.