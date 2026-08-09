Γεωργιάδης για την επίθεση σε νοσηλεύτρια του «Ερυθρού Σταυρού»: Κάτω τα χέρια από το προσωπικό του ΕΣΥ

Η νοσηλεύτρια δέχθηκε επίθεση από ασθενή τα ξημερώματα, μετά το τέλος της γενικής εφημερίας του νοσοκομείου στις 7 Αυγούστου.

Την επίθεση σε νοσηλεύτρια στα Επείγοντα του «Ερυθρού Σταυρού» καταδικάζει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Κάτω τα χέρια από το προσωπικό του ΕΣΥ».

Η νοσηλεύτρια δέχθηκε επίθεση από ασθενή τα ξημερώματα, μετά το τέλος της γενικής εφημερίας του νοσοκομείου στις 7 Αυγούστου, και μεταφέρθηκε για ιατρική αξιολόγηση. Η ασθενής συνελήφθη, ενώ η εργαζόμενη υπέβαλε μήνυση. Η διοίκηση του νοσοκομείου της χορήγησε πενθήμερη άδεια, με δυνατότητα παράτασης, ώστε να αναρρώσει από τους τραυματισμούς και να ξεπεράσει το σοκ.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας κ. Γεωργιάδη:

«Ξημερώματα και κατά το πέρας της γενικής εφημερίας του Γ.Ν. Ερυθρός Σταυρός της 7ης Αυγούστου ασθενής που περίμενε στο φορείο για να εξετασθεί, για άγνωστη αιτία επετέθη σε νοσηλεύτρια που εκτελούσε τα καθήκοντα της στα επείγοντα, με αποτέλεσμα να υποστεί ξυλοδαρμό! Εκλήθη η αστυνομία και συνελήφθη η ασθενής η οποία άσκησε βία και η νοσηλεύτρια υπέβαλε μήνυση! Η εν λόγω νοσηλεύτρια εξετάσθηκε από τους ιατρούς του νοσοκομείου και εκρίθη ότι μπορεί να αποχωρήσει για την οικία της! Η διοίκηση με την σειρά της χορήγησε 5 ημέρες αδείας και μετά από συνεννόηση με την ίδια, όσο χρειαστεί για την σωματική και ψυχική της αποκατάσταση! Κάτω τα χέρια από το προσωπικό του ΕΣΥ που και τις ημέρες αυτές που οι περισσότεροι λείπουν για τις διακοπές τους, αυτοί είναι στο καθήκον».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

