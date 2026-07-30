Αύξηση 8,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούνιο

Οι τιμές παραγωγού τον Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2026, παρουσίασαν μείωση 3%.

Αύξηση 8,8% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, έναντι αύξησης 1,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι τιμές παραγωγού τον Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2026, παρουσίασαν μείωση 3% έναντι αύξησης 1,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 8,8%, τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 16,2%

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 5,8%