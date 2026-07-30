Σαμαράς για δηλώσεις Μιχαηλίδου: Η επιτομή της woke ατζέντας και της αποδόμησης του θεσμού της Οικογένειας

Σφοδρή επίθεση στη Δόμνα Μιχαηλίδου, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις της, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς, κάνοντας λόγο για μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία.

Σφοδρή επίθεση στη Δόμνα Μιχαηλίδου, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις της, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς, κάνοντας λόγο για μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία. «Οι πρόσφατες δηλώσεις της κ. Δόμνας Μιχαηλίδου αποτελούν την επιτομή της woke ατζέντας και της αποδόμησης του θεσμού της Οικογένειας. Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη αντί να ενισχύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, και μάλιστα σε εποχή οξύτατου δημογραφικού προβλήματος, την υπονομεύει συνειδητά», δήλωσε.

«Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους η κυβέρνηση ότι ο ρόλος του υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμιά περίπτωση δεν είναι "να μιλήσουμε για inclusion (δηλαδή συμπερίληψη) και διαφορετικότητα", όπως δήλωσε η αρμόδια υπουργός», πρόσθεσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Σημειώνεται πως η κα Μιχαηλίδου, σε σημερινή της συνέντευξη, απάντησε στα σχόλια που ακολούθησαν την ομιλία της στο Fortune Greece, επισημαίνοντας ότι οι δηλώσεις της απομονώθηκαν από το συνολικό τους πλαίσιο. Η Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε ότι «η τέχνη της κοπτικής είναι παλιά» και κάλεσε όσους ενδιαφέρονται να δουν ολόκληρο το βίντεο με τις δηλώσεις της.

Όπως σημείωσε, η ίδια είναι παιδί πυρηνικής οικογένειας και έχει δημιουργήσει τη δική της οικογένεια. «Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος στηρίζεται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στις αξίες της. Είμαι Υπουργός κάθε οικογένειας: της οικογένειας με ένα παιδί, της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της μονογονεϊκής, της ανάδοχης. Δεν υπάρχει μία μόνο τυπολογία ελληνικής οικογένειας. Η Κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίζει τις ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας. Είναι στενάχωρο να αλλοιώνονται τα λεγόμενά μου», κατέληξε.