Κατάρ: Απεβίωσε ο πρώην εμίρης, σεΐχης Χάμαντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

Ο πρώην εμίρης του Κατάρ, ο σεΐχης Χάμαντ Μπιν Χαλίφα αλ Θάνι, που μετέτρεψε τη χώρα σε περιφερειακή δύναμη, απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών, ανακοίνωσε σήμερα το Amiri Diwan, το ανώτατο κυβερνητικό όργανο της χώρας.

Ο σεΐχης Χάμαντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι κυβέρνησε το Κατάρ από το 1995 ως το 2013, προτού παραιτηθεί υπέρ του γιου του σεΐχη Ταμίμ, ο οποίος ηγείται τώρα της πλούσιας σε φυσικό αέριο χώρας του Κόλπου.

"Το Amiri Diwan ανακοινώνει τον θάνατο της Αυτού Υψηλότητας Πατέρα Αμίρ σεΐχη Χάμαντ Μπιν Χαλίφα αλ Θάνι σήμερα το πρωί. Είθε ο Αλλάχ να ελεήσει την ψυχή του και να του δώσει την καλύτερη ανταμοιβή γι'αυτό που κατόρθωσε για την πατρίδα και το έθνος του", αναφέρεται στην ανακοίνωση του ανώτατου κυβερνητικού οργάνου του Κατάρ.

Ο σεΐχης Χάμαντ ανύψωσε το παγκόσμιο προφίλ του Κατάρ μέσω της ανάπτυξης του τηλεοπτικού δικτύου Αλ Τζαζίρα (Al Jazeera), όπως έγινε και με την επιτυχημένη προσπάθεια της χώρας να φιλοξενήσει τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου το 2022.

Η συμμαχική αυτή χώρα των ΗΠΑ, με τους πάνω από 2,5 εκατομμύρια κατοίκους, είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγός υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, και αποτελεί δύναμη στις παγκόσμιες επενδύσεις και σημαντικό παράγοντα στη διπλωματία στη Μέση Ανατολή και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ο σεΐχης Χάμαντ, ο οποίος είχε ανέλθει στην εξουσία ανατρέποντας τον πατέρα του το 1995, παρέδωσε την εξουσία στον γιο του, τον τότε πρίγκιπα διάδοχο, τον Ιούνιο του 2013 σε μια σπάνια για την περιοχή μεταβίβαση της εξουσίας, ώστε να διασφαλίσει μια ομαλή διαδοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ