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Καναδάς: Τουλάχιστον δύο νεκροί σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Τορόντο

Newsroom
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Καναδάς: Τουλάχιστον δύο νεκροί σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Τορόντο
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Σύμφωνα με την καναδική τηλεόραση, ένοπλος άνοιξε πυρ στη λεωφόρο Σεντ Κλερ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ σάλσα μουσικής.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι πέντε τραυματίστηκαν χθες Σάββατο σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Τορόντο του Καναδά, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με την καναδική τηλεόραση, ένοπλος άνοιξε πυρ στη λεωφόρο Σεντ Κλερ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ σάλσα μουσικής.

Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί αστυνομική δύναμη που αναζητά τον δράστη. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες της αστυνομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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