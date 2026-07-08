ΟΔΔΗΧ: Στο 2,16% η απόδοση για τα τρίμηνα έντοκα 400 εκατ. ευρώ

Στο 2,16% αυξήθηκε η απόδοση κατά τη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ που διενεργήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου.

Στο 2,16% αυξήθηκε η απόδοση κατά τη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ που διενεργήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Κατά την αντίστοιχη δημοπρασία στις 29 Απριλίου, η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 2,01%.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.036 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,58 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.