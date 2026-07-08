Κομισιόν: Παραπέμπει την Ελλάδα για παραβάσεις εις βάρος εκπαιδευτικών δημόσιων σχολείων

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την απόφασή της να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν έχει ευθυγραμμίσει πλήρως την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία για την εργασία ορισμένου χρόνου.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την απόφασή της να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν έχει ευθυγραμμίσει πλήρως την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία για την εργασία ορισμένου χρόνου (οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου), η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις εις βάρος των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Το ελληνικό δίκαιο προβλέπει λιγότερο ευνοϊκούς όρους απασχόλησης για τους εκπαιδευτικούς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που εργάζονται σε δημόσια σχολεία απ' ό,τι για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, για παράδειγμα όσον αφορά την άδεια μητρότητας και την αναρρωτική άδεια.

Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει τον Ιούλιο του 2024 με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ελλάδα. Οι διευκρινίσεις που παρείχε η Ελλάδα στην απάντησή της για να αιτιολογήσει τη διαφορετική μεταχείριση δεν ήταν ικανοποιητικές. Τον Μάιο του 2025 η Επιτροπή απέστειλε στην Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εξηγήσεις που παρασχέθηκαν από την Ελλάδα δεν αίρουν τις ανησυχίες της Επιτροπής και, ως εκ τούτου, παραπέμπει την Ελλάδα στο ΔΕΕ.

Η οδηγία για την εργασία ορισμένου χρόνου (οδηγία 1999/70/ΕΚ) θεσπίζει κοινό ενωσιακό πλαίσιο με σκοπό την πρόληψη της κατάχρησης των διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των εργαζομένων ορισμένου χρόνου και των εργαζομένων αορίστου χρόνου. Απαγορεύει τη λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση των εργαζομένων ορισμένου χρόνου, εκτός αν δικαιολογείται αντικειμενικά. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων μέσω της εθνικής νομοθεσίας, των συλλογικών συμβάσεων ή των καθιερωμένων πρακτικών στον χώρο εργασίας.