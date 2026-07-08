Νέος πρόεδρος του ΣΕΒΕ ο Θέμης Σαρασίδης - Στόχος η ενίσχυση της εξωστρέφειας

Τον Θέμη Σαρασίδη εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρό του το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Εξαγωγέων - ΣΕΒΕ.

Τον Θέμη Σαρασίδη εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρό του το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Εξαγωγέων - ΣΕΒΕ, κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά τις αρχαιρεσίες της 51ης γενικής συνέλευσης, συγκροτώντας παράλληλα σε σώμα τη νέα διοίκηση με διετή θητεία έως τον Ιούνιο του 2028.

Αναλαμβάνοντας την προεδρία, ο κ. Σαρασίδης ευχαρίστησε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την εμπιστοσύνη τους, επισημαίνοντας ότι η νέα διοίκηση αναλαμβάνει με πλήρη επίγνωση της ιστορίας των 51 ετών του Συνδέσμου και της παρακαταθήκης των προηγούμενων διοικήσεων.

Όπως ανέφερε, βασικός στόχος για την επόμενη διετία είναι η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του ΣΕΒΕ ως του μεγαλύτερου φορέα εξωστρέφειας της χώρας, μέσα από τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και την ουσιαστική συμβολή στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών και της διεθνούς παρουσίας της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Με πνεύμα συνεργασίας, ενότητας και συλλογικής προσπάθειας, η νέα διοίκηση θα επιδιώξει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και να συμβάλει στην επίτευξη του εθνικού στόχου για ισχυρότερη εξωστρεφή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, σημείωσε ο κ. Σαρασίδης.

Εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ εξελέγη ο Παναγιώτης Χασάπης, Β΄ αντιπρόεδρος ο Θεόδωρος Γεροστεργιούδης, γενικός γραμματέας ο Γεώργιος Ζαγκλιβερινός, Οικονομική Επόπτρια η Ζωή Παλατιανά και Έφορος ο Ευθύμιος Κωνσταντόπουλος. Μέλη της Διοικητικής Επιτροπής είναι επίσης οι Αλέξανδρος Δούφος, Δημήτριος Θεοχαρίδης και Ανδρέας Μυλωνάς, ενώ εντεταλμένη σύμβουλος του ΣΕΒΕ ορίστηκε η νομική σύμβουλος του Συνδέσμου, Βασιλική Λούντζη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ