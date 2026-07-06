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Ισχυρή ζήτηση για εξαγωγές φυσικού αερίου προς τη Βουλγαρία μέσω Σιδηροκάστρου

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Ισχυρή ζήτηση για εξαγωγές φυσικού αερίου προς τη Βουλγαρία μέσω Σιδηροκάστρου
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Με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκαν οι ετήσιες δημοπρασίες του ΔΕΣΦΑ για τη δέσμευση δυναμικότητας μεταφοράς φυσικού αερίου προς τη Βουλγαρία, μέσω του Σημείου Διασύνδεσης Σιδηροκάστρου.

Με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκαν οι ετήσιες δημοπρασίες του ΔΕΣΦΑ για τη δέσμευση δυναμικότητας μεταφοράς φυσικού αερίου προς τη Βουλγαρία, μέσω του Σημείου Διασύνδεσης Σιδηροκάστρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, δεσμεύτηκε πάνω από το 45% της συνολικά προσφερόμενης δυναμικότητας για τα επόμενα τέσσερα έτη αερίου, εξέλιξη που επιβεβαιώνει το αυξημένο ενδιαφέρον της αγοράς για εξαγωγές μέσω του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Ειδικότερα, στο Σημείο Διασύνδεσης Σιδηροκάστρου δεσμεύτηκε το 46% της προσφερόμενης δυναμικότητας για τα έτη αερίου 2026/2027 έως 2029/2030, καθώς και το 26% για το έτος 2030/2031. Παράλληλα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεσμεύσεις δυναμικότητας που εκτείνονται έως και το έτος αερίου 2040/2041.

Τα αποτελέσματα των δημοπρασιών ενισχύουν τις προοπτικές των εξαγωγών φυσικού αερίου μέσω της Ελλάδας και αναδεικνύουν τον ρόλο της χώρας ως βασικής ενεργειακής πύλης για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σημειώνει ο ΔΕΣΦΑ.

Παράλληλα, επιβεβαιώνουν τη στρατηγική σημασία του ελληνικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου για την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και τη διευκόλυνση των διασυνοριακών ροών στην ευρύτερη περιοχή.

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tags:
ΔΕΣΦΑ
Φυσικό Αέριο
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