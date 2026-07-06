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«Όχι» Νετανιάχου στην πώληση αμερικανικών F-35 στην Τουρκία

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«Όχι» Νετανιάχου στην πώληση αμερικανικών F-35 στην Τουρκία
Μπενιαμίν Νετανιάχου / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Η Ουάσινγκτον απέκλεισε το 2019 την Άγκυρα από το πρόγραμμα των F-35 μετά την απόκτηση του ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας S-400 από την Τουρκία το 2017.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προέτρεψε σήμερα τις ΗΠΑ να μην πουλήσουν μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία.

«Δεν νομίζω ότι πρέπει να τους προμηθεύσουν F-35 ή τους κινητήρες για τα μαχητικά τους αεροσκάφη, επειδή αυτό θα διατάρασσε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο Fox News.

Η δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού έρχεται μια μέρα πριν από την έναρξη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Στη σύνοδο αναμένεται να λάβει μέρος και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ουάσινγκτον απέκλεισε το 2019 την Άγκυρα από το πρόγραμμα των F-35 μετά την απόκτηση του ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας S-400 από την Τουρκία το 2017.

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tags:
Μπενιαμίν Νετανιάχου
Ισραήλ
ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
Τουρκία
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
F-35
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