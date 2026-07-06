Χρηματιστήριο: Συνέχισε ανοδικά με τις τράπεζες σε θέση οδηγού

Νέα εκτίναξη για Motor Oil και πολυετή υψηλά μαζι με ΔΕΗ. Ανεβάζουν σταδιακά ταχύτητα οι τράπεζες.

Ανοδικό τετραήμερο σερί έχτισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις τράπεζες που υστέρησαν έναντι άλλων μετοχών μεσαίας και μεγάλη κεφαλαιοποίησης το τελευταίο διάστημα, να ανεβάζουν ρυθμούς.

Ο κλάδος ανεβάζει όγκους συναλλαγών προκειμένου να σπάσει τα πολυετή υψηλά που είχε πραγματοποιήσει στις αρχές του έτους, για να τρέξουν περαιτέρω. Άλλωστε το consensus μετά το πρώτο τρίμηνο έχει ανέβει σημαντικά και αναμένεται να αναθεωρήσει υψηλότερα μετά το όπως όλα δείχνουν ισχυρότερο δεύτερο τρίμηνο. Την ίδια στιγμή, οι αγοραστές συνεχίζουν να τροφοδοτούν με «φρέσκο» χρήμα μετοχές του ενεργειακού κλάδου, και όχι μόνο. Πρωταγωνιστές στη σημερινή συνεδρίαση ήταν εκ νέου ΔΕΗ και Motor Oil που κατέγραψαν νέα υψηλά, ενώ με το πόδι στο γκάζι βρέθηκαν ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ.

Πλέον η αγορά μετρά αντίστροφα για τα εταιρικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, με τις τράπεζες να ξεκινούν στις 29 Ιουλίου με την Τράπεζα Πειραιώς. Ερωτηματικό αν οι διαχειριστές θα προχωρήσουν σε front running προεξοφλώντας τα δυνατά νούμερα του κλάδου.

Ευρύτερα, ο Ιούλιος αποτελεί ένα από τους καλύτερους μήνες ιστορικά για τους «ταύρους» των αγορών και μένει να φανεί αν θα επιβεβαιωθεί για μια ακόμη φορά.

Όπως σχολιάζει η Fast Finance, «αν αναλογιστεί κανείς ότι ο τραπεζικός κλάδος δεν έχει ακόμη καταφέρει να κατοχυρώσει τα υψηλά του έτους, τότε μπορεί εύκολα να φανταστεί τι θα μπορούσε να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα, εφόσον το πετύχει. Όταν εκτιμούσαμε ότι ο ΓΔ θα μπορούσε μέσα στο 2026 να βρεθεί στη ζώνη των 2.650-2.850 μονάδων, το σενάριο φαινόταν αρκετά μακρινό. Πλέον, όμως, ολοένα και περισσότεροι αρχίζουν να το θεωρούν ρεαλιστικό. Οι συναλλαγές παραμένουν σαφώς μειωμένες, κάτι που πιθανότατα θα αλλάξει εφόσον ο τραπεζικός δείκτης κατοχυρώσει τα υψηλά του».

Από την άλλη, η «αφαίμαξη» νέων κεφαλαίων συνεχίζεται, με τους ξένους επενδυτές να καλύπτουν με ευκολία ακόμη και πολύ μεγάλες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, όταν αυτές συνοδεύονται από ένα σοβαρό επιχειρηματικό πλάνο. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που ικανοποιεί ακόμη και τους πιο αισιόδοξους. Η Ελλάδα «πουλάει» και, μέρα με τη μέρα, οι ξένοι ανα- ζητούν νέες ευκαιρίες τοποθέτησης. Παράλληλα, αρκετές short θέσεις αρχίζουν να πιέζονται, καθώς η αυξημένη ρευστότητα δεν επιτρέπει εύκολα στους πωλητές να πάρουν τον έλεγχο της αγοράς.

Παράλληλα, διεθνείς οίκοι αρχίζουν να βάζουν στην εξίσωση των επενδυτών το θέμα εκλογών. Κάπως έτσι, η Goldman Sachs εξετάζει τον πολιτικό κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από τις γενικές εκλογές του 2027 σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία εξετάζει σε νέα ανάλυσή της, επισημαίνοντας ότι οι επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις ενδέχεται να μην οδηγήσουν στις σαφείς κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες που χαρακτήρισαν τα τελευταία χρόνια τις χώρες της Νότιας Ευρώπης.

Η επενδυτική επισημαίνει ότι, παρά το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ και του νέου πολιτικού σχηματισμού που συνδέεται με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα (ΕΛ.Α.Σ), τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα αυξάνουν την πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας μετά τις επόμενες εκλογές. Με βάση τις τρέχουσες μετρήσεις, το πιθανότερο σενάριο συνεργασίας θα ήταν μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.

Επιστρέφοντας στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,91% στις 2.560,34 μονάδες, με τον τζίρο να ψηλώνει και να απέχει μια ανάσα από τα 300 εκατ. ευρώ. Ο FTSE 25 σημείωσε άνοδο 0,95% στις 6.502,64 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός υπεραπέδωσε καταγράφοντας κέρδη 1,37% στις 2.901,58 μονάδες.

Στις τράπεζες, βγήκε μπροστά η Alpha με κέρδη 2,06% στα 4,159 ευρώ ευρώ, ενώ ακολούθησε η Eurobank με νέα υψηλά στο 1,69% και τα 4,403 ευρώ. Κέρδη 1,4% για την Πειραιώς στα 9,44, ενώ κατά 1,21% ενισχύθηκε η ΕΤΕ στα 15,955 ευρώ, με πολυετές υψηλό στα 16,05 ευρώ.

Παράλληλα, νέα εκτίναξη 4,59% κατέγραψε η Motor Oil στα 43,30 ευρώ, με την ΔΕΗ στο 2,11% και τα 24,20 ευρώ, με υψηλό πλέον τζίρο στα 35,16 εκατ. ευρώ. Η τελευταία κονταροχτυπιέται με την ΕΤΕ στις κεφαλαιοποιήσεις.

Ράλι 3,85% για ΕΥΔΑΠ και 6,62% για ΕΥΑΘ, ενώ κατά 3,81% ενισχύθηκε η Cenergy φτάνοντας στα 23,98 ευρώ. Θετικό γύρισμα για ΓΕΚ που έφτασε τα 47 ευρώ. Ήπια ανοδικά Jumbo και Titan, ElvalHalcor και Lamda.

«Στάση για ανάσες» για ΕΕΕ που υποχώρησε κατά 1,51% στα 58,60 ευρώ, μετά την υπέρβαση των 60 ευρώ. Θετικό πρόσημο για Optima, ΕΧΑΕ και Σαράντη.