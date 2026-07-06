Πυρκαγιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Τελευταία ενημέρωση 18:55

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Αγίας Ελένης Τροιζηνίας. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η πυρκαγιά συνεχίζει να εξελίσσεται ανάμεσα σε καλλιέργειες με ελαιόδενδρα και δασική εκταση, ενώ στην περιοχή οι ριπές των ανέμων φτάνουν τα 6 μποφόρ.

Σημειώνεται ότι έχουν σταλεί στους κατοίκους δύο μηνύματα μέσω του 112. Το πρώτο εκδόθηκε στις 17:18 για ενημέρωση των κατοίκων της Αγίας Ελένης Τροιζήνιας ενώ το δεύτερο στις 17:47 εκδόθηκε για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Αγία Ελένη προς 'Ανω Φανάρι Τροιζήνας.

Τέλος, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας για την διερεύνηση των αιτιών της.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αγία Ελένη Τροιζηνίας απομακρυνθείτε προς 'Ανω Φανάρι . Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».