Wall Street: Θετικό ξεκίνημα μετά το τριήμερο της 4ης Ιουλίου

Ο Dow Jones σημειώνει απώλειες 0,18% στις 52.806 μονάδες, ενώ ο S&P 500 ενισχύεται 0,31% στις 7.506 μονάδες και ο Nasdaq ανεβαίνει 0,67% στις 25.005 μονάδες.

Μετά από ένα «τριήμερο Σαββατοκύριακο» λόγω των εορτασμών της 4ης Ιουλίου, S&P 500 και Nasdaq καταγράφουν κέρδη στη Wall Street, ενώ οι traders προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών στον Dow Jones μετά το ρεκόρ της περασμένης εβδομάδας.

Αναλυτικότερα, ο Dow Jones σημειώνει απώλειες 0,18% στις 52.806 μονάδες, ενώ ο S&P 500 ενισχύεται 0,31% στις 7.506 μονάδες και ο Nasdaq ανεβαίνει 0,67% στις 25.005 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι τεχνολογικές μετοχές καταγράφουν γενική άνοδο. Το ETF State Street Technology Select Sector SPDR (XLK) σκαρφαλώνει πάνω από 2%, με επικεφαλής την άνοδο 9% της Western Digital και το άλμα 7% της Teradyne. Η Marvell Technology και η Oracle ισχυροποιούνται άνω του 3% και άνω του 1,80%, αντίστοιχα.

Το ράλι σημειώνεται παρά το γεγονός ότι ο τομέας των ημιαγωγών -η κινητήρια δύναμη σε μεγάλο βαθμό πίσω από το φετινό bull market της αγοράς- παρουσίασε πτώση την περασμένη εβδομάδα, με τους επενδυτές να μειώνουν την έκθεσή τους σε εταιρείες κατασκευής μικροτσίπ και να στρέφονται προς άλλους τομείς.

«Η διεύρυνση της εναλλαγής μεταξύ τομέων αποτελεί σημαντικό θετικό στοιχείο, καθώς οι τομείς των χρηματοοικονομικών, της υγειονομικής περίθαλψης και της βιομηχανίας έκλεισαν όλοι σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα αυτή την εβδομάδα, αντισταθμίζοντας με το παραπάνω τη σταθεροποίηση στον τομέα των ημιαγωγών», τόνισε ο Μαρκ Νιούτον, επικεφαλής τεχνικής στρατηγικής της Fundstrat.

«Αν και η πτώση στον τομέα των ημιαγωγών αποτελεί βραχυπρόθεσμο εμπόδιο που ευνοεί την επένδυση σε άλλους τομείς έως ότου σταθεροποιηθεί, δεν έχει επηρεάσει τους ευρύτερους δείκτες» πρόσθεσε, εκτιμώντας πως ο διευρυμένος δείκτης θα φτάσει τις 8.000 μονάδες μέχρι τα μέσα Αυγούστου.

Στο εταιρικό μέτωπο, η Microsoft ανακοίνωσε νέο γύρο περικοπών προσωπικού, καταργώντας 4.800 θέσεις εργασίας ή το 2,1% του εργατικού δυναμικού της. Οι περικοπές επηρεάζουν σημαντικά και το τμήμα του Xbox, το οποίο χάνει περίπου το 1/5 του προσωπικού του.

«Ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζεται, αναπτύσσεται και χρησιμοποιείται η τεχνολογία μεταμορφώνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή της θητείας μου εδώ», τόνισε σε μήνυμα προς τους εργαζομένους τη Δευτέρα η Έιμι Κόουλμαν, επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού της Microsoft και βετεράνος της εταιρείας με 27 χρόνια εμπειρίας.