Δωδεκάλογος προστασίας από την ζέστη για ασθενείς με καρδιολογικά προβλήματα

Η σωστή ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο επιπλοκών το καλοκαίρι. Τι προτείνει ο καρδιολόγος Γιώργος Πλακογιαννάκης.

Το καλοκαίρι είναι εποχή ξεκούρασης, διακοπών και αυξημένης σωματικής δραστηριότητας στη θάλασσα και την παραλία. Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες και η έντονη ηλιοφάνεια αποτελούν σημαντική πρόκληση για τους ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα. Η σωστή ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο επιπλοκών.

Ο καρδιολόγος Γιώργος Πλακογιαννάκης συντάσσει μια λίστα με 12 συμβουλές προστασίας που πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς με ευάλωτη καρδιά ώστε να μην αντιμετωπίσουν απρόοπτα το καλοκαίρι.

1. Η ζέστη επιβαρύνει την καρδιά, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν αγγειοδιαστολή και αυξημένη εφίδρωση. Η καρδιά αναγκάζεται να «δουλεύει» περισσότερο για να διατηρήσει τη φυσιολογική κυκλοφορία του αίματος. Συνεπώς όταν έχει έντονη ζέστη οι ασθενείς πρέπει να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα, που αυξάνει περαιτέρω το έργο της καρδιάς.

2. Η σωστή ενυδάτωση είναι ζωτικής σημασίας για την καλή λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος. Η αφυδάτωση μπορεί να οδηγήσει σε πτώση της αρτηριακής πίεσης, ταχυκαρδία και αυξημένο κίνδυνο θρομβώσεων. Η πρόσληψη υγρών πρέπει να είναι επαρκής, πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού, ιδιαίτερα σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Να θυμάστε ότι όταν νιώθετε δίψα, έχει ήδη ξεκινήσει η αφυδάτωση στον οργανισμό και πως είναι προτιμότερο να πίνετε νερό σε μικρές ποσότητες, (λίγες γουλιές κάθε φορά).



3. Προσοχή στα διουρητικά, γιατί αυξάνουν την απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών. Τις ημέρες με έντονο καύσωνα μπορεί να απαιτείται επανεκτίμηση της θεραπείας μόνο από τον θεράποντα ιατρό. Αποφύγετε να διακόπτετε ή να τροποποιείτε την δόση των φαρμάκων, χωρίς να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

4. Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο τις μεσημεριανές ώρες, που είναι οι πιο θερμές, με την ηλιακή ακτινοβολία να έχει την υψηλότερη ένταση καθώς πέφτει κάθετα στην επιφάνεια της γης. Από τις 11:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα, οι καρδιοπαθείς καλό είναι να παραμένουν σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους.

5. Η άσκηση χρειάζεται μέτρο στους ασθενείς με ευάλωτη καρδιά. Το περπάτημα, το κολύμπι και κάθε ήπια άσκηση είναι ευεργετική για τον οργανισμό, αλλά πρέπει να πραγματοποιείται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν η θερμοκρασία είναι πιο χαμηλή ώστε τα άτομα να μη νιώσουν δυσφορία από τη ζέστη.

6. Η διατροφή επιβάλλεται να είναι ελαφριά. Προτιμήστε φρούτα, λαχανικά, ψάρια και προσπαθήστε να καταναλώνετε μικρά γεύματα. Περιορίστε τα βαριά, λιπαρά φαγητά και την κατανάλωση αλατιού, που βλάπτει-ειδικά τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Αντί για αλάτι δώστε γεύση στο φαγητό με μυρωδικά όπως λεμόνι, μελισσόχορτο, ρίγανη, θρούμπι, πάπρικα δενδρολίβανο κλπ.

7. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή με το αλκοόλ το καλοκαίρι. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και πτώση της αρτηριακής πίεσης.

8. Μην αμελείτε να παίρνετε την φαρμακευτική αγωγή, που σας έχει συνταγογραφήσει ο θεράπων ιατρός. Στις διακοπές φροντίστε να έχετε πάντα μαζί σας τα φάρμακά σας, σε επαρκή ποσότητα, καθώς και αντίγραφο της αγωγής σας, σε περίπτωση που χρειαστεί.

9. Μην αγνοείτε τα προειδοποιητικά συμπτώματα, που απαιτούν άμεσα αξιολόγηση από ειδικό. Ο θωρακικός πόνος, η δύσπνοια, η έντονη ζάλη, ένα πιθανό λιποθυμικό επεισόδιο, το επίμονο αίσθημα παλμών ή ένα ξαφνικό οίδημα στα πόδια, κυρίως στο πέλμα και στον αστράγαλο αποτελούν λόγο για να ζητήσετε άμεσα ιατρική συμβουλή.

10. Αποφύγετε να βουτάτε απότομα στη θάλασσα. Η είσοδος σε πολύ κρύο νερό μετά από πολύωρη έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει απότομες μεταβολές στην κυκλοφορία του αίματος. Φροντίστε να μπαίνετε στη θάλασσα σταδιακά και αποφύγετε το κολύμπι μετά από βαρύ γεύμα ή κατανάλωση αλκοόλ-κάτι που ισχύει για όλους ασθενείς και υγιείς.

11. Πείτε «ναι» στα ταξίδια, αλλά με την σωστή προετοιμασία. Στα πολύωρα ταξίδια, φροντίστε να κάνετε συχνά διαλείμματα, να κινείτε τα πόδια σας και να παραμένετε καλά ενυδατωμένοι για να μειώσετε τον κίνδυνο θρόμβωσης.

12. Συμβουλευτείτε τον καρδιολόγο σας πριν τις διακοπές για εξατομικευμένες συμβουλές και ένα τσεκ-απ στο «παραπέντε». Ένας προληπτικός ιατρικός έλεγχος πριν από το ταξίδι μπορεί να διασφαλίσει ότι η κατάστασή σας είναι σταθερή και ότι δεν απαιτούνται αλλαγές στη θεραπεία ή κάποιες ειδικές οδηγίες.

Εν κατακλείδι, ένα καρδιολογικό πρόβλημα δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να απολαύσετε την θάλασσα και την καλοκαιρινή ραστώνη. Με καλή ενυδάτωση, αποφυγή της υπερβολικής ζέστης, σωστή λήψη της φαρμακευτικής αγωγής και άμεση αναγνώριση των «ύποπτων» συμπτωμάτων, οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να απολαύσουν με ασφάλεια τις καλοκαιρινές τους διακοπές και να αποφορτιστούν από το στρες που κάνει κακό στην καρδιά.