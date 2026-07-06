«Απαγκιστρώθηκε» από τα υψηλά 2 εβδομάδων ο χρυσός με ήπιες απώλειες

Το ασήμι διολίσθησε 1,2% στα 61,63 δολάρια ανά ουγγιά. Η πλατίνα αποδυναμώθηκε 0,7% στα 1.626,10 δολάρια. Το παλλάδιο σημείωσε πτώση 0,8% στα 1.264,16 δολάρια ανά ουγγιά.

Αποκαθηλώθηκε από τα υψηλά δύο εβδομάδων τη Δευτέρα, ο χρυσός με πίεση από το ισχυρότερο δολάριο ΗΠΑ, αν και οι απώλειες ήταν περιορισμένες, καθώς τα σημάδια μιας «ψυχρής» αγοράς εργασίας των ΗΠΑ μείωσαν τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Fed.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ υποχώρησε 0,8% στα 4.143,12 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τις 22 Ιουνίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Αυγούστου κέρδισαν 0,7% στα 4.155,50 δολάρια ανά ουγγιά.

Το δολάριο κέρδισε 0,2%, καθιστώντας το πολύτιμο μέταλλο πιο ακριβό για τους αγοραστές από το εξωτερικό. Οι συμμετέχοντες στην αγορά προεξοφλούν τώρα μια πιθανότητα περίπου 57% για αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Το ασήμι στην αγορά σποτ διολίσθησε 1,2% στα 61,63 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το ενδοσυνεδριακό υψηλό σχεδόν εβδομάδων (από τις 23 Ιουνίου). Η πλατίνα αποδυναμώθηκε 0,7% στα 1.626,10 δολάρια και το παλλάδιο σημείωσε πτώση 0,8% στα 1.264,16 δολάρια ανά ουγγιά.

«Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ είναι λίγο υψηλότερος σήμερα και αυτό είναι ένα ημερήσιο bearish στοιχείο για τον χρυσό», επεσήμανε ο Τζιμ Γουίκοφ, αναλυτής αγοράς στο American Gold Exchange.

Τα στοιχεία της περασμένης εβδομάδας έδειξαν μια αξιοσημείωτη επιβράδυνση στην αύξηση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, παράλληλα με καθοδικές αναθεωρήσεις των μισθοδοσιών για τους δύο προηγούμενους μήνες, οδηγώντας τις αγορές να υποβαθμίσουν τις προσδοκίες για μια αύξηση των επιτοκίων από την Fed.

Ενώ ο χρυσός συχνά θεωρείται ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού, τα υψηλότερα επιτόκια τείνουν να επηρεάζουν αρνητικά τα μη αποδοτικό asset. Οι επενδυτές περιμένουν τώρα τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed (minutes) που αναμένεται την Τετάρτη.

Η JP Morgan ανέφερε ότι η ζήτηση για χρυσό από βασικούς τομείς δεν θα είναι τόσο ισχυρή όσο αναμενόταν, περιορίζοντας την άνοδο των τιμών φέτος στα 4.300 δολάρια/ουγγιά το γ' τρίμηνο και στα 4.500 δολάρια/ουγγιά το δ' τρίμηνο.