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Ρούτε: ΕΕ και Καναδάς αύξησαν τις αμυντικές δαπάνες για ΝΑΤΟ γύρω στο 4% του ΑΕΠ

Newsroom
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Ρούτε: ΕΕ και Καναδάς αύξησαν τις αμυντικές δαπάνες για ΝΑΤΟ γύρω στο 4% του ΑΕΠ
Μαρκ Ρούτε / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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«Το ΝΑΤΟ πρέπει να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία θα λάβει αυτά τα οποία χρειάζεται», τόνισε ο Ρούτε ενώπιον των δημοσιογράφων.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς έχουν ήδη αυξήσει τις συνολικές τους δαπάνες για την άμυνα περίπου στο 4% του ΑΕΠ τους, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Πέρυσι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και ο Καναδάς δαπάνησαν περίπου 20% περισσότερα στη βασική άμυνα σε σχέση με αυτό που είχαν κάνει έναν χρόνο νωρίτερα. Κοιτάζοντας το 2025 και το 2026 μαζί, αυτό είναι 258 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιπλέον επενδύσεις. Και η τάση αυτή συνεχίζεται» υπογράμμισε.

Στη σύνοδό τους πέρυσι, οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να αυξήσουν τις συνολικές αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, με 3,5% για επενδύσεις στη βασική άμυνα και ένα επιπλέον 1,5% του ΑΕΠ σε θέματα που σχετίζονται με την άμυνα.

«Εδώ στην Άγκυρα, περιμένω τα κράτη να παρουσιάσουν σαφή, συγκεκριμένα και αξιόπιστα σχέδια για την επίτευξη του στόχου του 5%. Και τα στοιχεία που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι εντυπωσιακά», δήλωσε ο Ρούτε.

«Μόλις ένα έτος σε ένα 10ετές πρόγραμμα, βλέπουμε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και ο Καναδάς επενδύουν ήδη περίπου το 4% του ΑΕΠ τους στην άμυνα και την ασφάλεια» πρόσθεσε

Ο Ρούτε δήλωσε επίσης στις χώρες του ΝΑΤΟ ότι θα ανακοινώσει «δεκάδες δισ. δολάρια σε νέα συμβόλαια» σε συνέδριο με την αμυντική βιομηχανία αύριο, Τρίτη.

«Θα ανακοινώσουμε νέα συμβόλαια δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα επιτρέψουν να προμηθευτούμε τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αποτροπή και την άμυνα», υπογράμμισε.

«Το ΝΑΤΟ πρέπει να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία θα λάβει αυτά τα οποία χρειάζεται», τόνισε ο Ρούτε.

«Καθώς η Ουκρανία συνεχίζει την προάσπιση της κυριαρχίας της, οι Σύμμαχοι και οι εταίροι του ΝΑΤΟ πρέπει να συνεχίσουν να φροντίζουν ότι (το Κίεβο) λαμβάνει αυτά που χρειάζεται» επεσήμανε, καλώντας «όλους τους Συμμάχους να αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες τους» προς την κατεύθυνση αυτή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Μαρκ Ρούτε (Mark Rutte)
Ευρωπαϊκή Ένωση
Καναδάς
Αμυντικές δαπάνες
Δαπάνες
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