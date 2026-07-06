Επέστρεψαν σε πιο χαμηλές πτήσεις οι ευρωαγορές

Μεικτά πρόσημα σημείωσαν οι ευρωαγορές στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας, με τον Stoxx 600 να μην διευρύνει τα ρεκόρ της προηγούμενης, τέταρτης σερί νικηφόρας εβδομάδας.

Μεικτά πρόσημα σημείωσαν οι ευρωαγορές στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας, με τον Stoxx 600 να μην διευρύνει τα ρεκόρ της προηγούμενης, τέταρτης σερί νικηφόρας εβδομάδας.

Αναλυτικότερα, ο Stoxx 600 υποχώρησε 0,38% στις 650,3 μονάδες, ενώ στους επιμέρους δείκτες ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ενισχύθηκε 0,21% στις 25.832 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε 0,33% στις 8.479 μονάδες, στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κατέγραψε απώλειες 0,26% στις 10.651 μονάδες, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε άνοδο 0,27% στις 52.959 μονάδες και στην Ισπανία, ο IBEX 35 έχασε 0,85% στις 19.683 μονάδες.

Μια αναζωπύρωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και ένα μαζικό sell-off στα αμερικανικά assets αποτελούν τους δύο μεγαλύτερους κινδύνους για την ευρωζώνη, οι οποίοι, εάν εκδηλωθούν ταυτόχρονα, θα μπορούσαν να οδηγήσουν την οικονομία της περιοχής σε ύφεση και να εκτοξεύσουν τον πληθωρισμό κοντά στο 5%, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε τη Δευτέρα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM). Η Ευρώπη είναι πλέον πολύ περισσότερο εκτεθειμένη στις αμερικανικές χρηματοπιστωτικές αγορές σε σχέση με πριν από μία δεκαετία. Η έκθεση του ΑΕΠ της ευρωζώνης στις Ηνωμένες Πολιτείες ανήλθε πέρυσι στο 47%, έναντι 18% το 2013, σύμφωνα με την πρώτη ετήσια έκθεση του ESM.

Στο ταμπλό, η μετοχή της EasyJet εκτοξεύτηκε σχεδόν 10% μετά την είδηση πως θα εξαγοραστεί από την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Castlelake. Η νέα προσφορά της Castlelake ανέρχεται σε 6,90 λίρες ανά μετοχή σε μετρητά, αποτιμώντας την EasyJet στα 5,2 δισ, λίρες (6,9 δισ. δολ.). Αυτή η αποτίμηση αυξάνεται στα 5,5 δισεκατομμύρια λίρες σε πλήρως απομειωμένη βάση (7,3 δισ. δολ), Πρόκειται για την πέμπτη προσφορά της Castlelake, με την EasyJet να αποκαλεί τις προηγούμενες προτάσεις «εξαιρετικά ευκαιριακές» και να αναφέρει ότι η αμερικανική επενδυτική εταιρεία προσπαθούσε να αγοράσει την αεροπορική εταιρεία «φθηνά».

Παραμένοντας στο μέτωπο των εξαγορών, η Thales ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συμφώνησε να εξαγοράσει το 35,51% των μετοχών της οικογένειας Gorgé στην Exail Technologies ενώ σχεδιάζει να αποκτήσει το υπόλοιπο της γαλλικής εταιρείας ναυτιλιακής ρομποτικής μέσω υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς. Συγκεκριμένα, η Thales θα καταβάλει 134 ευρώ ανά μετοχή της Exail, τίμημα που αντιστοιχεί σε premium 44% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 25 Ιουνίου και αποτιμά την επιχείρηση στα 3,9 δισ. ευρώ, περίπου 4,5 δισ. δολ., σύμφωνα με ανακοίνωση της Thales τη Δευτέρα.

Επίσης, η ελβετική φαρμακευτική εταιρεία Novartis ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συμφώνησε να καταβάλει έως και 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια για την εξαγορά της βρετανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας Myricx Bio, σε μια συμφωνία που αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Σε ανακοίνωσή της, η Novartis δήλωσε ότι θα καταβάλει 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια προκαταβολικά, καθώς και έως 400 εκατομμύρια δολάρια επιπλέον, για την εξαγορά της Myricx Bio με έδρα το Λονδίνο.

Στα μάκρο της ημέρας, οι γερμανικές βιομηχανικές παραγγελίες αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Μάιο, καταγράφοντας σημαντική άνοδο ακόμη και αν εξαιρεθούν οι μεγάλες παραγγελίες για αεροσκάφη, πλοία, τρένα και στρατιωτικά οχήματα.