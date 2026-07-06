Γαλλία: Στη Συρία ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν

O πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έφθασε απόψε το βράδυ στη Δαμασκό για μια πρωτόγνωρη επίσκεψη.

O πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έφθασε απόψε το βράδυ στη Δαμασκό για μια πρωτόγνωρη επίσκεψη, την πρώτη στη Συρία ενός αρχηγού κράτους της Δύσης μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ και την ανάληψη της εξουσίας από τον πρόεδρο Άχμαντ αλ Σάρα, διαπίστωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Από τη χώρα αυτή, όπου θα παραμείνει έως αύριο Τρίτη, θα υποστηρίξει «μια Συρία ελεύθερη, πολυφωνική, που σέβεται όλα τα συστατικά μέρη της» και που διαδραματίζει «έναν ρόλο άμβλυνσης των εντάσεων» στη Μέση Ανατολή, ανέφερε το Ελιζέ σε δημοσιογράφους.

Τον πρόεδρο Μακρόν υποδέχθηκε κατά την άφιξή του ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Άσαντ αλ Σαϊμπάνι, όπως μεταδίδει το AFP.

Η Γαλλία δεν ήθελε να επικοινωνήσει το ταξίδι του προέδρου Μακρόν έως την άφιξή του, ιδίως για λόγους ασφαλείας, σε αυτή τη χώρα που βρίσκεται σε μια εύθραυστη διαδικασία ειρήνευσης, έπειτα από 13χρόνια εμφυλίου, όπου μια βομβιστική επίθεση σε μία καφετέρια στην πρωτεύουσα προκάλεσε τον θάνατο 10 ανθρώπων την Πέμπτη.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη στη Συρία ενός Γάλλου προέδρου έπειτα από εκείνες του Νικολά Σαρκοζί το 2008-2009, πριν από τη ρήξη που προκάλεσε η καταστολή της Αραβικής Άνοιξης το 2011 από την κυβέρνηση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Το συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana χαρακτήρισε σήμερα αυτήν την επίσκεψη "ιστορική", παρουσιάζοντάς την ως "ένα κρίσιμο βήμα στη διαδικασία αποκατάστασης της διεθνούς παρουσίας της Συρίας".